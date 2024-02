Villanova d’Albenga. Geolier, Gigi D’Alessio, Luchè, Sabrina Ferilli. Una vera e propria parata di artisti che, oltre ad animare il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, hanno ravvivato anche l’atmosfera del Riviera Airport di Villanova d’Albenga.

Proprio così perché sono questi i vip che hanno preferito il piccolo scalo aeroportuale della Riviera al caos di quello di Nizza, come punto di appoggio per raggiungere Sanremo.

“Sanremo non dura pochi giorni, ma tutto l’anno”, recita un modo di dire. E infatti, a pochi giorni dalla fine della kermesse, raccontiamo una storia nella storia legata al Festival, dalla quale traspare, anche fuori dai riflettori e dalle telecamere, la grande semplicità e signorilità di Geolier, a soli 23 anni, dopo tutte le polemiche che, suo malgrado, gli sono gravitate attorno.

Il primo ad atterrare a Villanova è stato proprio il giovane cantante, seguito nei giorni successivi dall’accoppiata formata da un altro rapper partenopeo seguitissimo, Luché, dal mito Gigi d’Alessio e dall’iconica Sabrina Ferilli.

“Altro che vip, – hanno affermato i gestori del bar dell’aeroporto, che hanno avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con loro. – Persone normalissime, semplici: sono stati veramente stupendi e gentili tutti, soprattutto Geolier e Gigi D’Alessio”.

E la scelta di optare per l’aeroporto di Villanova d’Albenga, come altri prima di loro (Francesco Totti e Ilary Blasi, Roger Federer, Bernie Ecclestone e pure Roberto Baggio, seppur in un atterraggio di fortuna), non è certo casuale.

“Questo è un piccolo scalo, – hanno spiegato ancora dal bar, – e tanti vip lo preferiscono a Nizza per l’intimità che concede loro. Qui non trovano folle di persone, non ci sono assalti di telecamere e simili: si sentono quasi a casa e restano tutti sorpresi. Trafila breve per uscire e, una volta fuori, puoi subito saltare in auto per raggiungere la meta desiderata, che in genere è rappresentata dalla Riviera stessa, da Sanremo o da Montecarlo”.

Tra i vip atterrati a Villanova non abbiamo citato quello che è stato probabilmente il più celebre, ma è stata una scelta voluta, perché, soprattutto in questo caso, si lega a doppio filo a Geolier e alla sua storia. Stiamo parlando di Diego Armando Maradona, idolo del rapper e di tutti i napoletani, immortalato in un paio di celebri foto, in sella ad una bicicletta, proprio fuori dallo scalo rivierasco.

Scatti (provenienti dall’archivio storico “Foto Aldo” Alassio), che ora possiede anche lo stesso Geolier perché al suo ritorno a Villanova, prima di imbarcarsi per Napoli, li ha ricevuta in dono, con grande sorpresa e gratitudine, da una fan: un ricordo del “Pibe de Oro”, ma anche della nostra Riviera (le tiene in mano nella foto).

Si è anche lasciato andare ad una battuta in esclusiva ai microfoni di IVG sull’esito del Festival: “È stata un’esperienza bellissima, che ripeterei volentieri. Sono davvero contento di tutto”. Le polemiche, ancora una volta, le ha lasciate agli altri.

E prima di tornare a casa, ha voluto anche omaggiare i gestori del bar con una dedica speciale: “Miglior caffè dopo quello di Napoli”, firmato Geolier. Un autografo incorniciato e appeso sullo specchio del locale, dove campeggerà ancora a lungo, in attesa, perché no, del suo ritorno.

Sempre in relazione ai legami tra il Festival 2024 ed il savonese, oltre ai fantastici risultati raggiunti dalla carcarese Annalisa (terza alla kermesse sanremese ed entrata nella top 100 globale di Spotify) con la sua canzone “Sinceramente”, non si può non citare anche la rapper del body positive BigMama che ha realizzato il videoclip del suo singolo “La rabbia non ti basta” ad Albenga.