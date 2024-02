Sanremo: trionfa Angelina Mango con “La Noia”. Segue Geolier, Annalisa sul podio tra gli applausi

Sanremo. La 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Angelina Mango, che con il suo brano “La Noia” ha letteralmente sbancato la finalissima di sabato sera, tra l’entusiasmo del pubblico presente all’Ariston e l’esplosione di apprezzamenti sui social.

Angelina, figlia del popolare cantautore Mango e dell’ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente, ha raccolto il 40% delle preferenze finali, distaccando di 15 punti percentuali il secondo classificato, Geolier, fermatori al 25%. Terza la “nostra” Annalisa, ancora una volta protagonista di una esibizione graffiante (da menzionare anche la fantastica performance nella serata dedicata alle cover, in cui ha cantato “Sweet Dreams” degli Eurythmics con La Rappresentante di lista) e che ha saputo raccogliere il 17% dei voti. A seguire Ghali con il 10%, e al quinto posto Irama con il 7%.

Una finale tutt’altro che noiosa, con tantissimo spazio per la musica e meno “chiacchiere”: la vincitrice, che si è esibita tra gli ultimi, ha sfoggiato una performance molto trascinante, “arricchita” da una caduta sul finale: un piccolo inciampo sui gradini del palco, accolti con una risata e nessun problema di sorta. Un episodio che non ha influito negativamente: “Scusate”, ha detto a fine brano, raccogliendo una standing ovation.

Dopo la premiazione, è stata visibilmente travolta delle emozioni: “Siete matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, a mia madre, a mio fratello, alla mia famiglia, grazie che siete venuti”, ha detto tra le lacrime la 22enne Angelina Mango dopo il verdetto ufficiale che l’ha incoronata regina di Sanremo.

Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo. Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: “Per noi già hai vinto“. Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore.

Questa la classifica dal sesto al trentesimo posto: Mahmood, Loredana Bertè, Il Volo, Alessandra Amoroso, Alfa, Gazzelle, Il Tre, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, The Kolors, Mr.Rain, Santi Francesi, Negramaro, Dargen D’Amico, Ricchi e Poveri, BigMama (il cui videoclip vede protagonista la città di Albenga), Rose Villain, Clara, Renga Nek, Maninni, La Sad, BNKR44, Sangiovanni, Fred De Palma.