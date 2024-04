Auto ribaltata tra Villanova e Ortovero, genitori e due bimbi coinvolti: trasportati in codice giallo a Pietra Ligure

Villanova d’Albenga/Ortovero. Aggiornamento ore 18.25 La famiglia è stata trasportata in codice giallo, in via precauzionale, al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

– E’ di pochi minuti fa la notizia che un’auto si è cappottata autonomamente sulla strada provinciale 453 che collega Villanova ad Ortovero.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che abbia urtato contro una parete rocciosa ribaltandosi su ste stessa con a bordo una famiglia: mamma, papà e due bambini. Fortunatamente sono tutti usciti dall’abitacolo e sembrano in buone condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’auto medica.

Aggiornamenti in corso