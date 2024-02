Ciclismo, Trofeo Laigueglia: le venticinque squadre protagoniste

Laigueglia. Manca meno di un mese all’attesa apertura del calendario italiano del ciclismo professionistico. Nella Baia del Sole, a Laigueglia, fervono i preparativi per la 61ª edizione del Trofeo Laigueglia che mercoledì 28 febbraio 2024, come ogni anno, propone una vera e propria anteprima del grande ciclismo di primavera.

Il Ponente Ligure è pronto ad accogliere una partecipazione di alto livello, che può già essere anticipata scorrendo la lista delle squadre attese al via. I team provengono da 11 Paesi e saranno 25, tra cui 9 World Tour, 8 Professional e 8 Continental.

Saranno 175 gli atleti in gara con l’obiettivo di succedere a Nans Peters, il francese che ha conquistato l’edizione 2023. Il vincitore entrerà in un albo d’oro illustre di cui fanno già parte Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Ballan, Pozzato e Ciccone.

La startlist, in definizione, prevederà un mix di atleti già affermati e giovani in rampa di lancio. Si preannuncia così uno spettacolo sportivo di primo piano sulle strade liguri e lungo le salite di Paravenna, Testico e soprattutto Colla Micheri, l’ultima asperità che negli ultimi 44 km sarà affrontata 4 volte e che risulterà decisiva, come nelle ultime stagioni.

Le 25 squadre al 61° Trofeo Laigueglia:

Team World Tour:

Arkea-B&B Hotels – Francia

Astana Qazaqstan Team – Kazakistan

Cofidis – Francia

Decathlon AG2R La Mondiale – Francia

ED Education-Easypost – Stati Uniti

Groupama-FDJ – Francia

Intermarché-Wanty – Belgio

Team Jayco AlUla – Australia

UAE Team Emirates – Emirati Arabi Uniti

Team Professional:

Caja Rural-Seguros RGA – Spagna

Corratec-Vini Fantini – Italia

Lotto Dstny – Belgio

Bingoal WB – Belgio

Euskaltel-Euskadi – Spagna

Polti-Kometa – Italia

Tudor Pro Cycling Team – Svizzera

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè – Italia

Team Continental:

Biesse Carrera – Italia

Forte Petrolike – Messico

General Store-Essegibi-F.lli Curia – Italia

MBH Bank Colpack Ballan CSB – Italia

JCL Team Ukyo – Giappone

MG.K Vis Colors for Peace – Italia

Team Technipes #inEmiliaRomagna – Italia

Team Work Service-Vitalcare-Dynatek – Italia