Laigueglia, nate altre 37 tartarughe caretta caretta: le immagini della loro corsa verso il mare

Laigueglia. Un autentico spettacolo quello che ha visto, ieri sera intorno alle 20.30, quasi 40 piccoli esemplari di tartaruga Caretta Caretta emergere dalla sabbia a Laigueglia per raggiungere il mare. Dopo le prime 43 tartarughine nate all’alba dello scorso 27 agosto e le 5 “ritardatarie” di giovedì sera, dunque, continua il miracolo della natura sul litorale del ponente savonese: le 37 “neonate” del nido si vanno ad aggiungere alle 48 precedenti.

Le uova erano state deposte nella notte a cavallo tra il 19 ed il 20 giugno (terzo caso di nidificazione di tartaruga Caretta caretta registrato in Liguria). “Il nido è in piena produzione, e ci ha regalato altre straordinarie emozioni in questa calda serata di fine agosto” è il commento del consigliere comunale di Laigueglia Alessandro Chirivì.

A monitorare il buon andamento della schiusa, i biologi dell’Acquario di Genova e di Arpal, in turno a nome del GLIT – Acquario di Genova, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e Università di Genova, di Delfini del Ponente e i volontari in turno notturno. “A Laigueglia siamo orgogliosi e soddisfatti dell’ottimo lavoro di equipe che hanno fatto tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti” conclude Chirivì.

Il monitoraggio h24 continuerà ancora, in quanto potrebbero essere presenti altri piccoli, la cui fuoriuscita potrà avvenire nei prossimi giorni.

Ma, a seguire, sono stati diversi i casi di nidificazione in altre località del ponente savonese che ora attendono a loro volta il lieto evento: ad Alassio, ai bagni Londra; a Pietra Ligure, presso i bagni Iguana Beach; a Finale Ligure, presso i bagni Boccardo.