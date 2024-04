Rozio-Arnaldi, “la strana coppia” debutta al Rally Valle Arroscia

Ortovero. Nell’ambiente rallystico l’hanno già definita “la strana coppia”, ma sia pure al debutto, sta suscitando grande curiosità e interesse, sia per la bravura del pilota, sia per l’esperienza dell’anziano navigatore. Alessandro Rozio, imperiese, 28 anni, primo di classe N2 alla Ronde del Merula, vincitore di classe nel rally storico del 2021, ha scelto Gianfranco Arnaldi, 67 anni, di Ortovero, navigatore di valore in molti rally tra il 1985 e il 1990, proprio per la sua antica esperienza e per la sua voglia di rimettersi in gioco a distanza di 35 anni.

“Il rally è da sempre una mia grande passione, dopo tanti anni mi è stata offerta la possibilità di sedermi a destra è l’ho colta al volo, con l’entusiasmo che avevo da giovane anche da anziano”, spiega Arnaldi. Del resto piloti come Gabriele Noberasco o navigatori come Domenico Pizzo sono ancora in attività sfidando l’anagrafe.

“La strana coppia” gareggerà, nelle sei prove speciali prevista tra il 27 e 28 aprile nel Rally Valle Arroscia, sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca, una gara “mondiale”, dove il fascino della notte e un’intera valle pronta ad accogliere concorrenti ed appassionati faranno la differenza. Una gara che rientra in un progetto di promozione territoriale che, a giudicare dai primi riscontri, ha già centrato l’obiettivo.

Comuni, Regione, le varie Pro Loco della valle sono risultate parte integrante ed attiva per la realizzazione di questo evento sportivo che sta attraendo equipaggi e appassionati da tutta Italia e non solo.