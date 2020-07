Provincia. “Conosco molto bene Alassio e i suoi campi da tennis. Un mio amico gioca sempre lì e me ne parla spesso”. Parola che fanno piacere sempre, pronunciate da chiunque. E in questo ancora di più, perché ad affermalo è stato il “Re del tennis” Roger Federer.

Il campione, considerato dalla maggior parte degli amanti di sport, il migliore di tutti i tempi, ha fatto tappa in Riviera nella giornata odierna. E IVG.it è riuscito ad intercettarlo, poco prima di fare ritorno a casa, all’aeroporto di Villanova d’Albenga.

di 5 Galleria fotografica Il campione Roger Federer in Riviera









Ad attenderlo, c’erano anche il generale Cesare Patrono, Giuseppe Skordis del tennis club Alassio e il presidente del consiglio comunale di Alassio Massimo Parodi, che gli hanno consegnato in dono una felpa e alcuni prodotti tipici locali (ovviamente i “baci di Alassio”), intrattenendosi con lui a fare due chiacchiere.

Nel mentre, tra un selfie e l’altro con fans giovani e meno giovani, è uscito il discorso riguardante il tennis club di Alassio, che Federer ha detto di “conoscere bene”, servendo un assist perfetto (rimanendo in tema di sport) a Parodi, che non si è fatto sfuggire l’occasione di invitare il campione ad allenarsi ad Alassio.

Giunto in Riviera questa mattina, intorno alle 7, con un volo Zurigo-Villanova, il campione è stato a Finale Ligure, dove ha incontrato le giovani “tenniste dei tetti”, Vittoria e Carola (leggi qui), e dove ha girato uno spot per una nota marca di pasta.

Quindi, in serata, intorno alle 18, il ritorno e la ripartenza dall’aeroporto Clemente Panero di Villanova d’Albenga, con una scorta di “baci” in più e, soprattutto, con la promessa di “fare ritorno in Rivera al più presto”.