Annalisa, il Festival di Sanremo è già alle spalle: è nella top 100 globale di Spotify

Carcare. Il Festival di Sanremo, con il suo ottimo terzo posto ed una standing ovation dell’Ariston, è già alle spalle. E mentre Annalisa, parole sue, “si gode un po’ di relax nella sua Carcare”, arriva una notizia stupenda.

L’ennesimo successo per la cantante che alla kermesse sanremese ha presentato il suo brano “Sinceramente”, che sta letteralmente schizzando in cima alle classifiche musicali, in Italia e all’estero.

Annalisa infatti è entrata ufficialmente nella top 100 globale di Spotify, al momento nella posizione 73, con quasi 9 milioni di stream. E non solo.

Sempre per quanto riguarda Spotify, nella classifica Top Songs Debut Global, ovvero i brani più sentiti al mondo (USA esclusi) nelle prime 72 ore dall’uscita, Annalisa si è piazzata al quinto posto dietro a (sempre in tema di Sanremo) “Tuta gold” di Mahmood e “I p’ me, tu p’ te” di Geolier.

Ma non è finita qui. Restano ancora vive, infatti, le speranze di vedere lei e sentire il suo brano, ritmato, allegro e frizzante, anche all’Eurovision.

È notizia delle ultime ore, il lancio di una petizione da parte dei fan per far sì che San Marino scelga uno tra Annalisa e Mahmood come rappresentate all’evento musicale più seguito al mondo.