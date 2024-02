Ciclismo, conto alla rovescia per il “Trofeo Ponente in Rosa”: ecco le novità

Ceriale. Mentre sale l’attesa per la Gran Fondo Città di Loano, in programma domani 11 febbraio, è già conto alla rovescia per un altro sentito appuntamento ciclistico di inizio stagione a ridosso della primavera, il Trofeo Ponente in Rosa, la corsa femminile a tappe che avrà ancora la regia di Loabikers.

L’edizione 2024 sarà presentata anche quest’anno in Regione Liguria, che ha patrocinato e sostenuto l’evento sportivo anche per le sue finalità turistiche e promozionali: la data fissata è quella di venerdì 16 febbraio, alle ore 12.30. Alla presentazione interverrà l’assessore regionale Simona Ferro, ci saranno gli sponsor, esponenti dei Comitati di tappa e dirigenti della Federazione Ciclistica Italiana.

Ecco le giornate agonistiche del Trofeo Ponente in Rosa, giunto alla sua terza edizione: 5, 6, 7 e 8 marzo: protagoniste le località del ponente savonese.

Il Gruppo Sportivo Loabikers e il presidente Piernicola Pesce sono stati impegnati negli ultimi giorni nell’organizzazione della manifestazione ciclistica, inserita nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale.

A stretto giro ci sarà il ritorno del Trofeo Città di Ceriale juniores, gara d’apertura stagionale per la categoria.

“Vogliamo un Trofeo Ponente in Rosa sempre più bello e appassionante”, assicura il presidente Piernicola Pesce. “Nell’edizione 2024 ci saranno novità in merito ai Comitati di tappa” conclude, con riferimento agli aspetti organizzativi e di sicurezza con la stessa gestione della viabilità per limitare i disagi.

E intanto si stanno completando le iscrizioni dei team alla competizione femminile di ciclismo, che punta a diventare sempre più internazionale.