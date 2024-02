Altare, cartongesso si stacca dal soffitto di un’aula: la scuola Capasso chiude per due giorni

Altare. Si stacca il cartongesso dalla controsoffittatura di un’aula della scuola Capasso, il sindaco Roberto Briano emette un’ordinanza di stop delle attività didattiche per due giorni.

“È solo una precauzione, i tecnici sono già al lavoro per verificare al meglio che sia tutto a posto – commenta il primo cittadino – Il fatto non ha causato alcun disagio, l’aula dove è avvenuto il distacco, al primo piano, non presenta altri segni di criticità ma vogliamo essere sicuri che non ci siano infiltrazioni che possano causare ulteriori danni”.

Gli studenti di ogni ordine e grado saranno pertanto “in vacanza” fino a lunedì. “Si sarebbe potuto spostare gli alunni che seguono le lezioni in quell’aula in un’altra libera, ma è nostra premura compiere tutte le verifiche del caso”.