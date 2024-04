Altarese, obiettivo raggiunto al primo anno da allenatore per Provato: ”Grazie a Pellegrino-Sportelli e alla società per l’opportunità”

Altare. Una stagione tranquilla. Il primo anno da allenatore di Jacopo Provato, in tandem con la coppia formata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino, ha visto il raggiungimento dell’obiettivo prestabilito con largo anticipo. L’Altarese infatti, al termine del mese scorso, ha acquisito la matematica certezza di essere salva senza dover passare dal limbo dei playout.

A raccontare la stagione vissuta dai giallorossi è stato Jacopo Provato, portiere che per il primo anno si è cimentato con un’esperienza diversa dallo scendere in campo (anche se per un periodo è stato costretto a tornare a tornare ad insoddare i guantoni): “Personalmente ritengo che quello che sta per terminare per il sottoscritto sia stato un anno di crescita. Vivere l’esperienza di stare dall’altra parte mi ha fatto rendere conto di quante cose cambino rispetto a quando invece si scende in campo”.

“Il nostro obiettivo stagionale – ha proseguito l’intervistato – era quello di centrare una salvezza tranquilla provando magari ad andare oltre. Direi che la nostra annata, anche se lo poteva essere ulteriormente, si possa considerare positiva. Nonostante a dicembre ci sia venuta a mancare la nostra punta di diamante siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo”.

In seguito non sarebbe potuta mancare una serie di ringraziamenti: “Ci tengo in primo luogo a ringraziare Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino; sono stati loro a darmi la possibilità di scoprire cosa significhi allenare una squadra. Un ringraziamento speciale va inoltre all’Altarese nelle persone del presidente Pansera, del direttore Perversi, del dirigente Stefano Marsio, del segretario Angelo Billia e del nostro factotum Gianni Longo”.

Infine Provato ha dedicato un pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Gledi Xhuri, circa un mese fa rimasto vittima di un terribile infortunio: “Per lui la strada da percorrere è in salita ma so che ce la farà. Gli auguro un in bocca al lupo gigante e gli invio un grandissimo abbraccio virtuale”.