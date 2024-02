Albenga 2024, Nicola Podio è il candidato sindaco del cdx: “Non prometto miracoli, ma impegno per migliorare la vita dei cittadini”

Albenga. Un profilo moderato, con una precisa estrazione politica e dalla comprovata esperienza amministrativa. Il centrodestra albenganese alla fine ha scelto (e questa volta non ci sono davvero più dubbi): sarà Nicola Podio a guidare la coalizione alle prossime elezioni amministrative in programma ad Albenga – e in altri 39 comuni savonesi – l’8 e il 9 giugno prossimi.

La politica è confronto e mai come in questo caso Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono dati da fare per cercare di trovare la quadra sul nome del candidato sindaco ingauno. Il nome di Podio, sussurrato da alcuni la scorsa estate, è rimasto nell’ombra per buona parte della parabola dialettica tra gli alleati. E non poteva essere diversamente, anche perché l’accordo politico sul tavolo parlava chiaro: il nome del candidato ad Albenga spettava alla Lega e Podio non è tesserato ad alcun partito (anche se è ben noto il suo legame con Forza Italia).

Osservando la situazione con un occhio malizioso, sembrerebbe che Forza Italia abbia portato a casa la partita. Tuttavia, e le parole del segretario provinciale della Lega lo confermano, le cose vanno lette diversamente. Quello dell’architetto albenganese non è stato un nome calato dall’alto, ma piuttosto la sintesi delle richieste del territorio. Perché se è vero che da un lato i coordinatori regionali e provinciali non si sono risparmiati per provare a chiudere il cerchio, è altrettanto vero che a livello locale i partiti albenganesi (Carroccio compreso) hanno tutti indicato un nome ben preciso: Nicola Podio.

E così è stato, come conferma – in esclusiva ai microfoni di IVG – il diretto interessato: “È stata una scelta partita dal basso, ma che è stata condivisa anche dai vertici regionali della Lega – spiega Nicola Podio -, che anche in questa occasione ha dimostrato di avere una grande capacità di condivisione con i propri militanti e con i territori”.

Parlando della sua ricetta per la città, l’architetto ingauno vuole subito sgombrare il campo dai dubbi: “Non prometto miracoli, ma mi impegno a portare avanti tutte le opportunità che possano migliorare la condizione di vita degli albenganesi. La città necessita di un progetto complessivo che ne gestisca e accompagni le trasformazioni evitando che queste si trasformino da occasione di rilancio e progresso in occasioni perse”.

Ma quali sono i temi che dovranno essere affrontati sin da subito dalla prossima amministrazione? Podio non ha dubbi: “Sicuramente la sicurezza e il decoro della città– sottolinea -, su cui è necessario intervenire per agevolare e incentivare gli sforzi che gli imprenditori stanno facendo sul tessuto turistico. E’ evidente che non si può ragionare in termini di sviluppo turistico ed imprenditoriale se non si offrono condizioni idonee agli imprenditori”.

Secondo Podio, il rilancio della città dovrà passare necessariamente attraverso “investimenti mirati e ponderati”. E da questo punto di vista, l’architetto albenganese, dopo aver incassato la fiducia di tutti i partiti del centrodestra, sa di poter contare su un alleato non di poco conto: “Certamente la sinergia che si è attivata con la politica nazionale sarà un valore aggiunto. Il governo ha dimostrato in più occasioni la volontà di concentrare su Albenga importanti risorse e in questo senso avremo modo di presentare i nostri progetti in campagna elettorale anche con l’intervento ed il supporto dei leader nazionali”.

Per il candidato del centrodestra albenganese, la parola chiave dovrà essere condivisione: “Il progetto deve essere condiviso e pubblico con la partecipazione dei cittadini, del mondo imprenditoriale e del terzo settore al fine di coordinare le sinergie e non sprecare le risorse che saranno impiegate. Il lavoro della nuova amministrazione dovrà, nei primi mesi, necessariamente essere orientato a ottimizzare le risorse mettendo i dipendenti comunali (a cui va tutto il mio ringraziamento per i risultati fin qui ottenuti) nelle migliori condizioni di lavoro per accompagnare i cittadini nelle loro necessità”, conclude.