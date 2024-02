Albenga 2024, dalla Lega ingauna via libera alla candidatura di Nicola Podio. Attesa per il vertice tra gli alleati in Regione

Albenga. Al centrodestra albenganese mancava l’ultimo tassello, ovvero il via libera della Lega sul nome del candidato sindaco. Il puzzle aveva iniziato a prendere forma la scorsa estate, ma l’ultimo pezzo (o forse, come vedremo a breve, il penultimo) è stato messo ieri sera nel corso di una riunione organizzata dalla segreteria regionale.

Alla fine Nicola Podio ha incassato l’ok dei militanti ingauni e la conferma arriva direttamente dal segretario provinciale: “La Lega ascolta sempre il territorio – commenta Sara Foscolo ai microfoni di IVG -. Podio è un professionista stimato e preparato”.

La scelta del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni amministrative nella città delle Torri spettava proprio al partito guidato da Matteo Salvini: “I militanti si sono espressi con una scelta di responsabilità – aggiunge Foscolo -. Quello di Podio è un nome in grado di mettere d’accordo tutti gli alleati. Il centrodestra è unito, ora la parola passerà agli elettori”.

Il passo indietro della Lega, alla fine, è arrivato con una decisione che la stessa Foscolo definisce “matura e non calata dall’alto, una vera dimostrazione di ascolto del territorio”. Ed effettivamente il nome di Podio era stato suggerito praticamente da tutti gli alleati del centrodestra albenganese, da Forza Italia a Fratelli d’Italia. Senza contare che la stessa Cristina Porro, consigliere comunale della Lega, aveva definito Podio “un amico, una persona con cui ho condiviso una parte del mio percorso politico nel corso dell’amministrazione Guarnieri. Nei nostri incontri e durante le nostre riunioni è sempre stata una figura presente, per cui, nell’ipotesi di un passo indietro della Lega, la sua figura non mi creerebbe nessun problema“.

Quello dell’architetto ingauno è un nome che potrebbe mettere d’accordo anche Diego Distilo: il presidente del consiglio comunale albenganese, in rotta di collisione ormai da tempo con il sindaco Tomatis (fresco fresco di annuncio di ricandidatura), non ha ancora sciolto le riserve.

Ora che la sezione ingauna della Lega si è espressa, tuttavia, c’è un ultimo passaggio ufficiale (e in parte determinante), che di fatto andrà a decretare in maniera definitiva la candidatura di Podio per il centrodestra albenganese. Nel pomeriggio, infatti, è prevista una nuova riunione in Regione tra Edoardo Rixi, Carlo Bagnasco e Matteo Rosso, i coordinatori regionali dei tre principali partiti di centrodestra. Oltre a confermare la candidatura di Podio su Albenga, gli alleati dovranno chiudere anche le “pratiche” di Sanremo e Rapallo.