Albenga 2024, Podio è pronto a guidare il cdx: “Grazie per la fiducia, l’unità è la chiave per vincere”

Albenga. “Grazie per la fiducia, l’unità è la chiave per vincere”. Sono le prime parole di Nicola Podio, l’architetto albenganese che sarà (salvo clamorosi, e al momento imprevisti, colpi di scena) il candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali di Albenga.

“Ringrazio i vertici provinciali e regionali della Lega per aver posto la loro fiducia nella mia persona in vista delle prossime elezioni amministrative. L’unità del centrodestra ad Albenga è da sempre la chiave fondamentale per vincere le elezioni e per governare bene la città”, ha aggiunto lo stesso Podio.

“Ora, insieme a tutte le forze del territorio ed ai singoli cittadini che prenderanno parte al nostro progetto, siamo pronti a metterci al lavoro per migliorare e rilanciare la nostra città”, ha concluso.

Podio, infatti, al termine di una riunione avvenuta nella serata di ieri (1 febbraio), ha ottenuto il tanto attesa via libera dalla Lega provinciale, ma la nomina da candidato sindaco dovrà ancora essere formalizzata dopo un nuovo vertice tra i partiti di cdx in Regione.

E proprio in attesa dell’esito dell’incontro tra i coordinatori regionali, Podio ha deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni. Toccherà dunque attendere: il vertice, infatti, originariamente previsto per oggi pomeriggio, è stato rinviato a causa di improvvisi impegni personali di uno dei coordinatori.