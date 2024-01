Spaccio di droga in Val Bormida: arrestati quattro pusher, oltre 4kg di hashish sequestrato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, in collaborazione le stazioni di Altare, Carcare e Millesimo, hanno arrestato quattro persone italiane, un 51enne di Savona e tre valbormidesi, rispettivamente di 47, 53 e 66 anni. L’operazione è scaturita a seguito di alcune informazioni apprese recentemente dai militari di Cairo, secondo le quali alcuni soggetti erano particolarmente attivi nello spaccio di sostanze stupefacenti in Val Bormida.

Eseguiti gli accertamenti preliminari ed individuati possibili i sospetti, nella giornata di ieri i militari hanno effettuato nei loro confronti quattro perquisizioni personali e delle relative abitazioni.

Le ricerche presso i domicili hanno permesso di ottenere importanti riscontri su quanto ipotizzato e di comprendere anche l’entità dell’attività di spaccio del gruppo.

Sono stati infatti sequestrati ben 39 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 4 kg, ulteriori 110 grammi della medesima sostanza già suddivisa in dosi, nonché 22 grammi di cocaina, anch’essa già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. Oltre agli stupefacenti sono stati sequestrati bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle sostanze illecite, una pistola ad aria compressa e circa 15.000 euro in contanti, provento dell’attività delittuosa.

Sono quindi scattate le manette per le quattro persone, tre delle quali condotte presso le Case Circondariali di Genova ed una agli arresti domiciliari, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’odierna operazione va ad aggiungersi ad analoghe attività svolte negli ultimi mesi in Val Bormida. Nel mese di settembre 2023, militari della Stazione di Carcare, coadiuvata dai colleghi del Nucleo Operativo di Cairo Montenotte, hanno arrestato un uomo nella cui casa sono stati rinvenuti quaranta grammi di hashish, duecentosettanta di marijuana e cinquantasette di cocaina, oltre a tutto il necessario per la produzione, il confezionamento e la vendita dell’assortimento di sostanze stupefacenti: serre da interni per la coltivazione di piante, bilancini di precisione, sostanze da taglio e sacchetti.

Solo qualche mese prima, ad Altare, personale della locale Stazione carabinieri aveva arrestato un 62enne a casa del quale erano stati scoperti quasi 8 chilogrammi di marijuana, confezionata in sacchetti di plastica ed in barattoli di vetro per alimenti, bilancini di precisione, materiale per la coltivazione ed il confezionamento, nonché 6.000 euro in contanti.

L’obiettivo è prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in provincia, soprattutto a tutela dei più giovani.