Promozione, San Cipriano raggiunto allo scadere. Pandiscia: “Ottima prestazione, il Finale merita di stare più in alto”

Finale Ligure. Ieri il San Cipriano è andato vicino alla vittoria al Felice Borel con la rete di Spatari ma, intorno al novantacinquesimo, è arrivata quella di Dagnino a fissare il punteggio sul 1-1. Un punto a testa che Andrea Biolzi, tecnico del Finale, accoglie comunque di buon grado ed ha voluto complimentarsi proprio con i genovesi per ciò che hanno mostrato sul campo.

Antonio Pandiscia, ricevendo i complimenti dal collega, ha analizzato la partita tra soddisfazione e un filo di rammarico: “Sicuramente è stata un’ottima prestazione. Abbiamo affrontato il Finale con l’atteggiamento giusto, però non siamo stati bravi a non tenere il vantaggio fino alla fine. Sarebbero stati tre punti importanti, vincere al Borel non è facile e la classifica dei nostri avversari non rispecchia il loro reale valore. Per le qualità che ha, il Finale meriterebbe di stare più in alto. Il pareggio ci sta ma peccato per non aver vinto“.

“Sarebbe stato determinante chiudere la partita in superiorità numerica. Non siamo stati bravi a gestire alcune palle in avanti, però posso solo che fare i complimenti ai miei ragazzi – sottolinea Pandiscia -. Siamo venuti a Finale molto rimaneggiati per le defezioni importanti che abbiamo. Alcuni giocatori sono stati impiegati fuori ruolo e tutti si sono impegnati al massimo, giocando nel miglior modo possibile. Ora testa alla Sestrese“.