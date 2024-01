Promozione. La zampata di Dagnino regala il pareggio al Finale, 1-1 contro il San Cipriano

FINALE 1 (90+5′ Dagnino) vs SAN CIPRIANO 1 (74′ M. Spatari)

90+7′ Finisce qui! Il Finale conquista un punto d’oro, pareggiando allo scadere.

90+5′ All’ultimo respiro pareggia il Finale! Rete di Dagnino per far impazzire il pubblico, l’11 spedisce in rete il cross morbido e preciso di Cafarotti. 1-1 al Borel!

90+2′ Ammonito Biolzi per proteste. Sembra inattaccabile ora la retroguardia del San Cipriano, Finale scarico di potenza offensiva in questi ultimi minuti.

88′ È Orciuoli il giocatore infortunato costretto a lasciare il terreno di gioco, a rimpiazzarlo è Bondelli.

86′ Fumogeni sugli spalti del Borel, il pubblico prova a trascinare il Finale al pareggio. Intanto gioco fermo, è rimasto a terra un giocatore del San Cipriano, ma l’arbitro segnala che farà recuperare tutto.

85′ Altro cambio per Pandiscia: fuori Peirotti, al suo posto dentro Saulle.

82′ Comincia la partita di Nazarenko, termina quella del capitano Scalia. Partita non perfetta, tutt’altro, per il numero 8 del Finale.

78′ Si allungano gli spazi, il Finale prova a far male ancora con l’inserimento in area di Renda, ma il cross di Cafarotti è troppo lungo. Nel frattempo esce l’assistman Vicini, al suo posto Orciuoli.

76′ Gli ospiti colpiscono nel momento migliore del Finale, doccia gelata per Biolzi che ha intanto effettuato il quarto cambio: Cafarotti al posto di Caligaris.

74′ Segna il San Cipriano! Traversone con il contagiri da parte di Vicini, conclusione in rete di Manuele Spatari, 0-1 al Borel.

70′ Terza opportunità enorme per il Finale nel giro di pochi minuti, questa volta con il neoentrato Gabriele Brollo che perde l’attimo per calciare, sbaglia il controllo e si lascia ipnotizzare da Alesso. Da notare il cross preciso di Renda per il 18 giallorossoblù che non ha sfruttato l’occasione.

67′ Modifiche anche per il San Cipriano: Merlo al posto di Zuffanti.

65′ Arrivano due cambi per i giallorossoblù: dentro Aroca e Gabriele Brollo, fuori Trevisano e Vittorio Brollo.

64′ Ancora vicino al gol il Finale: cross di Zeggio dalla corsia di destra, sponda in zona secondo palo da parte di Renda per Caligaris che calcia alto. Momento positivo per i ragazzi di Biolzi.

62′ Doppia grande occasione per il Finale! Prima di testa su un cross da sinistra poi con un destro di potenza, Renda cerca di sbloccare il punteggio. In entrambi i casi la palla finisce fuori di poco, ma i padroni di casa ci credono.

56′ Ancora insidioso il San Cipriano con la conclusione di Peirotti, pallone sull’esterno della rete. In ogni caso c’era fuorigioco di Vicini che ha fornito l’assist al suo compagno.

54′ Tentativo ambizioso dalla distanza da parte di Zuffanti, sfera che termina distante dalla porta difesa da Mondino.

52′ Eccola una chance per il Finale con il pallone che rimane in maniera confusionaria in area, colpisce di controbalzo Caligaris ma devia in corner, di testa, Lipani.

50′ La ripresa inizia sulla stessa lunghezza d’onda del primo tempo: tanti errori tecnici, ancora nessuna occasione realmente pericolosa.

Si riparte, non prima di una sostituzione per entrambe le squadre: in campo Renda per Belvedere e Corelli per Castro Melendez.

Secondo Tempo

45+1′ Termina il primo tempo, parità tra Finale e San Cipriano. Partita non entusiasmante ma con qualche lampo ambo i lati, resta il “giallo” del gol annullato agli ospiti che farà discutere.

43′ Bergonzi sventola il primo cartellino giallo della gara, comportamento antisportivo di Russo che allontana il pallone mentre il Finale stava calciando una punizione.

36′ Proprio Trevisano a terra nella metà campo del Finale, ora il 9 esce dal campo e vedremo se potrà continuare.

34′ Interessante colpo di testa tentato da Trevisano sul corner a uscire calciato da Belvedere, blocca tranquillamente però Alesso.

32′ Prova a calciare in diagonale da destra all’interno dell’area di rigore Peirotti, ma la conclusione è debole e di facile presa per Mondino.

30′ Torna a farsi vedere in avanti il Finale grazie alla corsia di sinistra, i giallorossoblù conquistano il secondo calcio d’angolo della loro partita, ma la loro azione si conclude con un nulla di fatto.

26′ Aumenta i giri del motore la formazione ospite, troppo fragile il centrocampo del Finale. Sempre più fruttuosi i lanci a innescare il pacchetto offensivo biancoceleste.

20′ Pericoloso anche Russo con un tiro da posizione defilata, si è accesa la sfida. Intanto San Cipriano momentaneamente in dieci per l’infortunio di Spatari.

19′ Gol annullato al San Cipriano! Sullo sviluppo di un calcio di punizione da media distanza trova una splendida rete al volo Vicini, cogliendo impreparato Mondino. Si alza però la bandierina per una posizione di fuorigioco da parte del 7 ospite.

17′ Batte male il primo corner della gara Belvedere, spreca il contropiede il San Cipriano che non trova lo spazio per calciare.

14′ Allarga le braccia Biolzi dopo l’ennesimo controllo sbagliato da parte suoi. Ma è un Finale voglioso e propositivo quello di questo primo quarto d’ora.

8′ Cerca la verticalizzazione Mondino ma sbaglia, intercetta Olanda che è troppo frettoloso e calcia da quaranta metri senza precisione.

6′ Avvio di gara equilibrato, buono l’atteggiamento del Finale che sta però sbagliando parecchio dal punto di vista tecnico.

3′ Da segnalare l’esordio da titolare, in campionato, per l’attaccante classe 2006 Emanuele Trevisano. Subito il numero 9 tenta una rovesciata, ma il pallone termina abbondantemente sopra la traversa.

Fischia l’arbitro, si parte!

Primo Tempo

Le formazioni:

Finale: 1 Mondino, 2 Zeggio, 3 V. Brollo, 4 Pastorino, 5 Cavallone, 6 Chiarlone, 7 Caligaris, 8 Scalia, 9 Trevisano, 10 Belvedere, 11 Dagnino. A disposizione di mister Biolzi: 12 Anselmo, 13 Arzarello, 14 Cafarotti, 15 Nazarenko, 16 Aroca, 17 Kacellari, 18 Renda, 19 G. Brollo, 20 Stagnaro.

San Cipriano: 1 Alesso, 2 Villa, 3 Zuffanti, 4 M. Spatari, 5 Oliva, 6 Castro Melendez, 7 Vicini, 8 Olanda, 9 Peirotti, 10 Lipani, 11 Russo. A disposizione di mister Pandiscia: 12 Gallino, 13 Merlo, 14 Corelli, 15 Bondelli, 16 Rosasco, 17 Semino, 18 Saulle, 19 C. Spatari, 20 Orciuoli.

A dirigere il match è Christian Bergonzi di Savona, figlio del più noto ex arbitro Mauro Bergonzi, mentre gli assistenti sono Jetmir Hasa (Albenga) e Davide Ciminelli (Savona).

Finale Ligure. “Imbarazzante”, così il tecnico del Finale Andrea Biolzi ha definito la sua squadra dopo la sconfitta contro il Quiliano&Valleggia di settimana scorsa. Il match di oggi pomeriggio è quindi un appuntamento fondamentale per rialzare la testa e conquistare una vittoria che manca da due mesi.

Di fronte il San Cipriano di mister Antonio Pandiscia che deve migliorare lo score in trasferta: i biancocelesti non vincono fuori casa dal 15 ottobre, sul campo del Ceriale. Per la squadra neopromossa, però, la possibilità di aumentare il vantaggio sulla zona playout. Ci si aspetta, quindi, tanto agonismo sin dal primo minuto.