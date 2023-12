Albenga 2024, nel centrodestra è l’ora della verità: stasera il nome del candidato sindaco

Albenga. Ci siamo: il centrodestra albenganese si prepara a svelare il volto e il nome del candidato sindaco che, con tutta probabilità, l’anno prossimo, in occasione delle elezioni amministrative, dovrà vedersela con Riccardo Tomatis (per il quale ormai non sembrano esserci più dubbi sull’ipotesi di una ricandidatura).

Due i nomi che da mesi circolano con più insistenza: Nicola Podio, architetto e già consigliere comunale ad Albenga, e il consigliere regionale del Carroccio Stefano Mai. Secondo le prime indiscrezioni il primo sarebbe in vantaggio, ma solo il confronto tra le parti, in programma in serata ad Alassio intorno alle 20.30, potrà confermare le ipotesi o ribaltare completamente le aspettative a favore di un terzo nome.

Due mesi fa, i segretari albenganesi dei partiti di centrodestra si erano dati appuntamento in questo periodo per trovare la quadra sul nome del candidato sindaco. L’ora X è quindi arrivata: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia dovranno trovare non solo il punto di equilibrio, ma anche una figura che possa provare a riportare il centrodestra al governo della città dopo 10 di amministrazioni di centrosinistra.

In quest’ottica un profilo come quello di Podio, meno connotato politicamente, potrebbe garantire un appoggio più trasversale. Ovviamente però la Lega, di cui era espressione alle ultime elezioni amministrative il candidato del centrodestra Gero Calleri, non potrà stare a guardare: l’eventuale rinuncia alla candidatura di Mai (il quale, mediaticamente, nelle ultime settimane si è esposto non poco sul territorio ingauno) si tradurrebbe nella richiesta di poter indicare il nome del vicesindaco in caso di vittoria.

Il tavolo di stasera sarà di quelli decisivi: o il centrodestra trova la sintesi tra una rosa di nomi condivisi oppure per i segretari ingauni del cdx potrebbe profilarsi lo scenario peggiore, ovvero la frattura (e allora in quel caso i nomi che potrebbero venire fuori sarebbero due).

Quel che è certo è che nel centrosinistra non è mai esista una rosa dei candidati: il primo cittadino ha incassato l’appoggio della maggioranza ed è pronto a scommettere sul bis. E allora questa sera, forse, Riccardo Tomatis potrebbe scoprire chi sarà il suo diretto competitor in campo.