Albenga 2024, annuncio di Munì (Italia Viva) e Minucci (Azione): “Creiamo un gruppo civico lontano dai populismi”

Albenga. La redazione di IVG lo aveva anticipato ieri, e in previsione delle elezioni comunali 2024 oggi è arrivato un importante annuncio da parte dei consiglieri comunali di Albenga Vincenzo Munì (Italia Viva) e Riccardo Minucci (Azione).

“Facendo seguito al voto unanime sul nuovo Statuto di qualche giorno fa, prende il via oggi formalmente la nostra collaborazione politica amministrativa”, – hanno spiegato.

Seduti su banchi opposti, Munì in maggioranza e Minucci in minoranza ma, come ammesso dai diretti interessati, “da tempo ormai esiste una convergenza sui temi politici principali e sulla visione amministrativa della città. Per questa ragione annunciamo la nostra volontà di creare un gruppo civico che possa andare oltre le attuali posizioni di minoranza e maggioranza”.

“Al centro del nostro progetto l’idea di una politica riformista capace di mettere al primo posto lo sviluppo della città, che parli ai cittadini lontano dai populismi, di destra e di sinistra”, hanno concluso Munì e Minucci dando idealmente appuntamento alle prossime elezioni comunali.