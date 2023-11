Cisano sul Neva, il consigliere Morchio: “Istituire un Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi”

Cisano sul Neva. “La recente celebrazione della Giornata Nazionale dell’Infanzia, ricorrenza istituita per la prima volta nel 1954 ed approvata durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1959, mi offre l’occasione per lanciare l’idea di istituire il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi”.

La proposta arriva dal consigliere comunale di Cisano sul Neva Agostino Morchio.

“Attivo già in diverse città italiane di tratta di un organismo di partecipazione dei “cittadini di domani” con lo scopo di educarli ad essere protagonisti della propria comunità, esprimere le proprie opinioni, confrontare le proprie idee per elaborare proposte per migliorare il nostro paese su tematiche di loro interesse specifico”.

“Può essere composto ad esempio da rappresentanti che vengono nominati fra chi, residente, frequenta la scuola primaria e secondaria di primo grado e che sarebbero i portavoce dei bambini e dei ragazzi di Cisano Sul Neva” aggiunge Morchio.

“Un ulteriore esempio di attenzione ai più piccoli come il Nido Le Cicogne, il campo solare o lo striscione “attenzione in questo paese in bambini giocano ancora per strada” proposto due anni fa”.

“Con il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi Cisano Sul Neva può rafforzare il suo essere testimonianza di condivisione e concreto buon governo della cosa pubblica come ad esempio accaduto, un’altra volta, nell’ultimo seduta dei “grandi” dove come rappresentante di opposizione diversa e costruttiva ho spiegato il mio voto a favore sulla pratica ben illustrata e motivata nelle sue ragioni amministrative di NO al CPR sul territorio di Albenga” conclude l’esponente consiliare.