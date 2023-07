Protezione civile Ceriale, il vice sindaco Giordano: “Dalla minoranza polemica ingiusta e illogica, rapporto coi volontari è ottimo”

Ceriale. Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale di Ceriale alle dichiarazioni del gruppo di minoranza di CerialeSi rispetto al “caso” che ha coinvolto il sindaco Marinella Fasano ed i volontari della protezione civile cittadina.

A rispondere alle affermazioni di Antonello Mazzone e Fabrizio Dani è il vice sindaco (con delega proprio alla protezione civile) Luigi Giordano, che spiega: “Quando si verificano episodi di maltempo come quello dello scorso 6 luglio, in cui in dieci minuti si sono registrate precipitazioni che normalmente si hanno durante tutta una giornata, è normale che si sia presi tutti da una certa agitazione e nervosismo. In quell’occasione, sono stato io stesso ad allertare la protezione civile: i volontari (è bene sottolinearlo) hanno facoltà di intervenire sia in ambito pubblico che in ambito privato ed è già accaduto in passato che abbiano svuotato cantine o garage allagati a causa di gravi fenomeni di maltempo”.

Fatta questa precisazione, Giordano interviene nel merito della polemica innescata dalla minoranza: “Come al solito, i consiglieri di opposizione arrivano in ritardo sui tempi. Ieri, infatti, l’amministrazione ha avuto un incontro con i volontari di protezione civile. Non lo possiamo definire neanche un incontro chiarificatore, visto che da chiarire c’era ben poco. Abbiamo ragionato su ciò che è successo e ora siamo pronti a rimetterci al lavoro tutti insieme, d’amore e d’accordo”.

“Il rapporto con la protezione civile è ottimo, come testimoniato dal recente acquisto di nuove attrezzature, come un mezzo (del valore di 50 mila euro) e un ponte radio. Di recente, poi, abbiamo fatto il punto della situazione per comprendere le necessità del gruppo, a cui daremo puntuale risposta. Conosciamo bene il valore dei nostro volontari e queste polemiche ingiuste, innescate dalla minoranza, sono fuori da ogni logica. Noi dobbiamo pensare solo a lavorare per il bene del paese come stiamo facendo (e lo stiamo facendo bene). Perciò andiamo avanti con i nostri progetti. Mi sembrava doveroso rispondere ai consiglieri anche se non se lo sarebbero meritato, visto che stiamo parlando del nulla e la loro ‘sparata’ è solo una provocazione che non fa certo bene al paese”.