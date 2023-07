Savona, Giovani Democratici: “Riqualificazione della piscina abbandonata essenziale per il Prolungamento”

Savona. I Giovani Democratici di Savona sostengono con convinzione l’amministrazione comunale nella scelta di puntare sui giovani per far ripartire il prolungamento, attraverso la riqualificazione della piscina abbandonata e la creazione di un nuovo luogo di aggregazione per i giovani.

“Siamo consapevoli che i giovani rappresentano il motore di ogni comunità e che investire nelle loro potenzialità e aspirazioni è fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e una crescita armoniosa della nostra città. La decisione di concentrarsi sulle esigenze dei giovani dimostra una visione lungimirante e una volontà concreta di costruire un futuro promettente per tutti” afferma il segretario provinciale Andrea Ferrari.

“La riqualificazione della piscina abbandonata rappresenta un primo passo significativo nella realizzazione di di nuovi luoghi di aggregazione. Creando uno spazio dedicato ai giovani, si offre loro la possibilità di incontrarsi, socializzare, praticare attività sportive e culturali, e contribuire attivamente alla vita della comunità. Questo luogo di aggregazione diventerà un punto di riferimento per i giovani savonesi, promuovendo l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini più giovani”.

“Apprezziamo l’impegno dell’amministrazione comunale nel coinvolgere i giovani nel processo decisionale. La loro voce è fondamentale per identificare le esigenze specifiche della gioventù e per creare un ambiente che favorisca il loro sviluppo e benessere. In questo senso, siamo lieti di constatare che l’amministrazione si sia mostrata aperta e disponibile ad ascoltare le proposte e le idee dei giovani savonesi, dimostrando una volontà reale di costruire insieme un futuro migliore” aggiunge l’esponente dei Giovani Dem.

“Siamo a conoscenza delle problematiche presenti al prolungamento, ma i problemi si risolvono attraverso il dialogo, la collaborazione e l’impegno collettivo, solo così riusciamo a trasformare la nostra città in un luogo accogliente, dinamico e pieno di opportunità per tutti i giovani”.

“Non dimentichiamo i gravi errori compiuti dalla precedente amministrazione comunale Caprioglio, che ha portato all’abbandono della piscina e a rendere il prolungamento un deserto, ci vorrà tempo per riparare il danno ma la strada abbiamo già iniziato a percorrerla” conclude Andrea Ferrari.