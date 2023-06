Basket, la savonese Serena Ranno con la selezione ligure al Jamboree Nazionale Centro Nord

Savona. La giovane Serena Ranno, tesserata per la Cestistica Savonese, convocata dalla selezione ligure per il Jamboree Nazionale Centro Nord. La delegazione è composta da 8 atleti provenienti da tutta la regione: 4 maschi e 4 femmine.

La manifestazione, che si terrà a Forte di Bard in Valle d’Aosta, comincerà giovedì 22 giugno e terminerà con la giornata di premiazioni domenica 25 giugno.

Le regioni presenti con i loro atleti saranno 10: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna.

Ci sarà grande entusiasmo e divertimento per tutti i minicestisti provenienti da tutto il nord Italia, in una manifestazione sana che permette a vari atleti di confrontarsi in campo e fare nuove amicizie.

Quest’anno Serena ha partecipato a più campionati con la casacca biancoverde e nello specifico al Campionato esordienti Maschile ed U13 maschile (dove sono ammesse anche le femmine) ed al campionato U14 femminile ed è stata una delle migliori realizzatrici delle Liguria in tutti e tre i campionati, prima nella classifica dei tiri da 3 punti.

“Speriamo che la giovanissima savonese possa dimostrare il suo valore e soprattutto divertirsi e vivere al meglio questa bellissima esperienza – commentano dalla Cestistica Savonese – Un grande in bocca al lupo a Serena da tutti noi. Fatti valere e porta in alto i colori biancoverdi”.