Commercio, Niero: “Ikea a Cisano? Orgoglioso dello spot, ma spero di no”

Cisano sul Neva. Massimo Niero è il sindaco di Cisano sul Neva dal 2014 e il 14 gennaio scorso è stato nominato vicepresidente della Provincia di Savona. È lui l’ospite dell’ultimo episodio de “La Telefonata”, il podcast di IVG condotto dal giornalista della redazione Nicola Seppone.

Un’intervista a tutto campo durante la quale il primo cittadino cisanese ha parlato a ruota libera dei temi più caldi del territorio (locale e provinciale).

IL RUOLO DEL SINDACO, PRIMA E DOPO IL COVID

Niero è stato eletto sindaco di Cisano sul Neva per la prima volta nel 2014. Riconfermato nel 2019, il vicepresidente della Provincia di Savona racconta come sia cambiato il modo di amministrare prima e dopo l’emergenza sanitaria: “E’ cambiato il mondo – spiega -. Dopo il Covid, il rapporto con i cittadini e le famiglie è diventato più duro. È cambiata l’erogazione dei servizi, che deve essere più puntuale e attenta. Tutte situazioni che sino a pochi anni fa erano impensabili. È tutto più complicato, ma anche più affascinante in un certo senso, perché dobbiamo cercare di dare una mano in più alle persone. Oggi è dura fare gli amministratori locali, perché siamo un po’ dei parafulmini su cui si sfoga il cittadino”.

GRANDE DISTRIBUZIONE E PICCOLE BOTTEGHE

Rientrano nella categoria dei cittadini preoccupati del futuro sicuramente buona parte dei piccoli imprenditori del territorio albenganese, soprattutto dopo la recente apertura di nuovi supermercati, come Esselunga ad Albenga: “È un tema complicato – ammette Niero -. Noi sindaci abbiamo in mente la ricaduta occupazionale diretta, ma spesso si può tradurre in un impoverimento dei territori. Le piccole botteghe sono dei presidi sociali. Sarebbe interessante e importante valutare il modo di aiutarle, anche con una defiscalizzazione per le attività di borgata e dell’entroterra”.

“Io guardo la mia realtà. C’è un Mercatò dentro al mio comune e anche un Esselunga a 4km di distanza. C’è bisogno di un aiuto nei confronti di queste persone che mantengono in vita presidi fondamentali. La botta che prenderanno, non solo le botteghe, ma anche i grossi centri di distribuzione tra di loro, la vedremo nei prossimi mesi, non nei prossimi anni. Le botteghe sono state essenziali anche durante il Covid, non dimentichiamocelo. Portavano la spesa a casa, erano vicine ai cittadini”.

Inevitabile chiedere a Niero cosa ne pensa di un possibile arrivo di una realtà come Ikea sul territorio cisanese, tanto più che recentemente il colosso svedese ha scelto proprio Cisano sul Neva come location per girare un suo spot: “Non c’è più lo spazio per avere Ikea qui – sottolinea il sindaco cisanese -. Penso sia sufficiente quella di Genova, anche perché il bacino d’utenza non è quello di Milano. Io spero che non vengano. Sono contento e fiero che abbiano scelto la cornice del nostro territorio per il loro spot a livello internazionale, ma sinceramente spero che la situazione rimanga quella di ora”.

IL CONSIGLIO AD ANPI, “SENZA POLEMICA”

Nel corso del podcast, Niero ha parlato anche della vicenda che ha coinvolto nelle scorse settimane il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, al quale Anpi ha negato il rinnovo della tessera perché l’amministratore alassino si è recentemente iscritto a Fratelli d’Italia.

Niero, in questo caso, bacchetta entrambe le parti: “Anpi è molto politicizzata come associazione – prosegue il vicepresidente della Provincia di Savona – e penso che possa essere stato un errore commesso da tutte e due le parti. Da una parte Anpi, per un retaggio culturale, non vede di buon occhio un membro di FdI, ma c’è da dire che anche l’Anpi ha bisogno di accantonare certe battaglie aprioristiche, che in questo momento possono essere tenute da parte”.

Insomma, il sindaco di Cisano ammette di avere “un rapporto fantastico con Anpi, sono tesserato da una vita, idem con Angelo Galtieri, che reputo un amministratore intelligente. Anpi forse dovrebbe essere più aperta, anche nei confronti dei ragazzi. Bisognerebbe un po’ mollarle queste zavorre. Chiariamoci, quell’associazione è fondamentale, anche per il lavoro che fa con gli studenti, ma avrebbe bisogno di una rinfrescata, soprattutto nel modo di porre i temi, che ricordo essere sacrosanti e imprescindibili, e rappresentano le fondamenta della nostra Costituzione”.

LA SITUAZIONE DELL’OSPEDALE DI ALBENGA

Impossibile non parlare con il sindaco di Cisano di sanità locale, con particolare riferimento all’ospedale Santa Maria di Misericordia. Niero è stato uno dei sindaci in prima linea nella difesa del presidio ospedaliero albenganese e nel corso del podcast ha voluto rivendicare questo ruolo: “La situazione – fa notare il primo cittadino – è preoccupante, la gente ha paura. Gli manca un punto di riferimento e la sanità è il primo dei servizi essenziali da erogare alle persone. In questi anni sono mancate risposte chiare e anche il confronto sui territori. Se spieghi, la gente ti ascolta. Se ti neghi come ha fatto Sonia Viale (ex assessore regionale alla sanità, ndr) per 5 anni e come ha fatto per un po’ di tempo Toti, dando solo una parte delle risposte, aumenti la paura e la pressione sugli amministratori”.

Il 23 marzo scorso è stata approvata in giunta regionale la bozza del nuovo piano Socio Sanitario 2023-2025. A Niero abbiamo chiesto come avrebbe agito se fosse stato lui, in questi anni, l’assessore regionale alla sanità: “Avrei pensato ad un ospedale unico su due plessi con Santa Corona – afferma -, lasciando il Dea di secondo livello dove è sempre stato. Poi un PPI, un pronto soccorso, chiamiamolo come vogliamo, che possa alleggerire quello di Pietra, dove ‘lavorare’ i codici bianchi e gialli senza andare a compromettere l’efficienza del Santa Corona”.

Durante “La Telefonata” sono stati affrontati anche altri temi, come quello del futuro dell’ente Provincia e le prospettive del nuovo Partito Democratico (di cui Niero è uno degli esponenti più importanti del savonese) guidato da Elly Schlein. Per ascoltare l’episodio completo su Spotify clicca qui.