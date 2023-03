Albenga, Esselunga apre ed é presa d’assalto ma é caos viabilità

Albenga. Questa mattina, dalle ore 11:30, l’inaugurazione di Esselunga ad Albenga. Già dalle prime ore dell’apertura (il supermercato ha alzato per la prima volta la saracinesca alle ore 7:30) il punto vendita è stato preso d’assalto. Lo dimostrano i disagi alla viabilità che stanno interessando la Sp582, ovvero la provinciale che da Albenga porta a Garessio.

Una posizione strategica quella scelta per la realizzazione del supermercato, considerando che si trova nei pressi del casello dell’A10 Genova Ventimiglia, location “comoda” anche per i turisti piemontesi e lombardi che, nei weekend, durante i “ponti” ed in estate si recano in Riviera. Ma questo influisce anche sul traffico.

Alla viabilità ordinaria, infatti, si somma la grossa presenza di camion: oltre a quelli diretti verso il supermercato per scaricare la merce, anche i mezzi pesanti diretti verso la zona commerciale Polo 90 che, per raggiungerla, devono transitare proprio davanti al supermercato.

La coda è fissa da questa mattina alle 7:30: procedendo da Albenga in direzione Cisano, l’incolonnamento si registra da prima della rotonda situata in corrispondenza del ponte di Bastia fino al supermercato. Le maggiori criticità sono in corrispondenza della rotonda che porta al casello autostradale. Per limitare il più possibile i disagi, questa mattina gli addetti al servizio di vigilanza di Esselunga si sono improvvisati vigili urbani cercando di mettere ordine alla viabilità. Sul posto, al momento, è presente anche la polizia locale.

Ovviamente non è detto che la situazione si ripeta nei prossimi giorni, considerando l’alto afflusso di clienti dovuto all’inaugurazione. Ma, se la situazione dovesse diventare una costante, bisognerà intervenire e pensare ad soluzione in termini di viabilità.