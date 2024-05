Calcio, Albenga. I Fedelissimi premiano Santiago Sogno e Gabriel Graziani “Giocatore bianconero dell’anno”

Albenga. Più di un semplice premio quello che, nella giornata di ieri, è stato consegnato a Santiago Sogno e Gabriel Graziani. Presso il museo dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno, il gruppo dei ‘Fedelissimi Albenga’ ha consegnato ai due ex giocatori ingauni il premio di “giocatore bianconero dell’anno“. I due sono stati tra i protagonisti della vittoria del campionato di Eccellenza dello scorso anno.

Un riconoscimento importante per il tifo albenganese che premia, oltre alle statistiche in campo, la riconoscenza e l’appartenenza alla maglia bianconera. Sono stati due giocatori che, oltre a lasciare un segno indelebile nel quadrato del Riva, hanno illuminato i cuori dei propri tifosi. Lo si è visto negli occhi di tutti gli appassionati del club che nella serata di ieri hanno accolto, con molto calore, i giocatori con cui hanno esultato assieme nelle stagioni passate.

A Gabriel Graziani è stato consegnato il riconoscimento per la stagione 2021/22, a Santiago Sogno per la stagione 2022/23, l’annata in cui, a suon di gol, ha riportato dopo 33 anni la squadra bianconera in Serie D. Tra abbracci ed elogi, la commozione e la felicità nei loro occhi era tanta, come anche le loro parole: “Sono stati momenti indimenticabili, porteremo per sempre questa esperienza e tutti voi nel cuore”.

Ed aspettando anche il prossimo premio per il giocatore dell’anno di questa stagione, ecco il comunicato uscito fuori questo pomeriggio nella pagina Facebook dell’ “Associazione Ingauna Orgoglio Ingauno“:

“Nel pomeriggio di ieri sono passati a trovarci al museo gli ultimi due vincitori del premio “Giocatore bianconero dell’anno”, riconoscimento attribuito attraverso le votazioni dei tifosi《Fedelissimi Albenga 》e 《 I Fedelissimi- Forza Albenga !》. Gabriel Graziani [stag.2021-22] e Santiago Sogno [stag.2022-23] si sono intrattenuti con piacere assieme ai tanti tifosi accorsi a salutare i due beniamini delle scorse stagioni, oggi in forza alla Cairese, ancora in lotta per la promozione in Serie D attraverso i playoff. È stato emozionante rivedervi e riabbracciarvi!