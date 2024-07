Cisano sul Neva, camper a fuoco: intervento dei vigili del fuoco

Cisano sul Neva. Attimi di paura questo pomeriggio a Cisano sul Neva, in via Costarossa, in località Cenesi, dove un camper ha preso fuoco all’improvviso.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.00, per il denso fumo sprigionato dal rogo che ha rapidamente avvolto il mezzo. Fortunatamente nessuno era all’interno e non si registrano persone ferite o rimaste intossicate.

Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Restano ancora da appruare le cause esatte che hanno scatenato le fiamme, forse un cortocircuito o altro in fase di accertamento.