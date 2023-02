Cisano e Finale sono le location scelte per il nuovo spot di Ikea: al via le riprese

Cisano-Finale. Una multinazionale punta ancora una volta sul savonese, sui suoi scorci e paesaggi, come location per farsi pubblicità. Si tratta di Ikea, che ha scelto Cisano sul Neva e Finale Ligure come scenario per il suo nuovo spot.

I lavori sono iniziati questa mattina, alle 6, e andranno avanti per l’intera giornata odierna. La troupe incaricata sarebbe dovuta rimanere a Cisano, precisamente tra via Roma e via Colombo almeno fino alle 12, ma le riprese sono state flash e già alle 8 si erano concluse.

Quindi, nel primo pomeriggio, tappa a Finale, dove le immagini saranno registrate, stando al cronoprogramma dalle 13 in avanti, nella zona tra il Malpasso e la Baia dei Saraceni.

Scendendo nello specifico dello spot, la trama è molto “semplice”: prevede la presenza di una famiglia, che si sposta a bordo della propria auto, una jeep, trainando una casa prefabbricata, proprio uno dei classici marchi di fabbrica della multinazionale svedese.

È proprio il prefabbricato, infatti, il nuovo prodotto su cui l’azienda ha deciso di puntare, girando uno spot internazionale proprio nel savonese: un’ottima opportunità di visibilità.

“Non possiamo che essere soddisfatti, non solo per lo specifico della nostra realtà, ma per l’intero territorio, – ha dichiarato il sindaco di Cisano Sul Neva, Massimo Niero. – Si tratta di uno spot internazionale ovvero la miglior pubblicità gratuita possibile per il nostro Comprensorio. Ci tengo a ringraziare Liguria Film Commission, che ha proposto Cisano a Ikea come una delle location per girare le immagini”.