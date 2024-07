Civica24 diventa un’associazione e guarda ai moderati del ponente savonese, Niero: “Non un partito, ma un contenitore di idee”

Provincia. “Non siamo un nuovo partito, ma una realtà nata per riaccendere la passione dei giovani per la politica e per tornare a parlare dei temi più importanti per il ponente savonese”. Massimo Niero sgombra subito il campo dai dubbi nel presentare l’evoluzione di Civica24, frutto dei successi ottenuti a Cisano, dove è stato recentemente riconfermato per la terza volta sindaco, e ad Albenga, dove la lista promossa dal vice presidente della Provincia di Savona ha dato un contributo fondamentale per la riconferma di Riccardo Tomatis.

Ed è proprio dai risultati amministrativi ottenuti a Cisano e ad Albenga (3.500 voti in totale) che prende spunto la nuova associazione Civica24, un progetto che Niero ha presentato ieri sera, venerdì 19 luglio, nella sala Golli di Cisano: “Dopo il successo dell’ultima tornata elettorale – spiega il sindaco ai microfoni di IVG -, abbiamo pensato di estendere questo progetto a tutti i moderati del nostro territorio con l’obiettivo di portare le nostre idee e i nostri valori all’interno di un contenitore più ampio”.

E qui Niero, che il Partito Democratico lo ha “tatuato sulla pelle”, non vuole lasciare spazio ad interpretazioni: “Sono fiero di far parte del PD – precisa -. Questo nuovo progetto nasce per avvicinare le persone, penso ai giovani in particolare, alla politica. I preoccupanti numeri dell’astensionismo che si sono registrati alle ultime elezioni amministrative ed europee ci dicono che i partiti sono in difficoltà e questa nuova realtà nasce per dare una mano ai partiti, anche in questa direzione”.

Diversi gli amministratori del ponente savonese presenti all’incontro organizzato ieri sera a Cisano: “Mi ha fatto molto piacere riscontrare questa grande partecipazione – racconta Niero -. Ieri in sala non c’erano solo politici di centrosinistra, ma anche rappresentati di altri partiti, come Azione, Italia Viva e Forza Italia. Vogliamo andare oltre gli schemi e ripartire dai temi importanti per il nostro territorio, ma anche dai giovani, che vanno coinvolti e ai quali dobbiamo iniziare a parlare con un linguaggio diverso. Tra i vari obiettivi di questo nuovo progetto, infatti, c’è anche quello di avviare una sorta di scuola politica, supportata dall’esperienza di molti amministratori che stanno aderendo al nostro progetto”.

Un ritorno alla “vecchia politica”, dunque, quella fatta di incontri “vis a vis”. Da Spotorno ad Alassio, numerosi amministratori hanno partecipato al lancio della nuova Civica24. Da Spotorno erano presenti il sindaco Mattia Fiorini, la sua vice Marina Peluzzo e il consigliere Massimo Spiga. Ben sette rappresentanti del territorio finalese hanno preso parte all’evento, tra cui l’ex sindaco ed attuale consigliere di minoranza Andrea Guzzi, Clara Brichetto, già assessore e attuale consigliere di minoranza. Tra gli altri partecipanti, l’assessore di Pietra Ligure Marisa Pastorino e il consigliere Gianni Liscio,, il consigliere di Borgio Verezzi Sonia Garofalo, i consiglieri di Loano Giacomo Piccinini, Luana Isella e Alessandra Munerol, e l’ex sindaco di Ceriale Luigi Romano. Da Alassio è intervenuto anche Andrea Moreno (Azione), insieme a diversi rappresentanti della Civica24 ingauna.

Con Civica24, Niero punta a uscire dai “confini ingauni”, allargando il ragionamento politico alla provincia e mettendo al centro diversi obiettivi: “Dobbiamo riportare la politica vicino alla gente – chiarisce il primo cittadino – e rimettere i temi del ponente savonese al centro del dibattito. Parliamo di servizi alle persone, di aiuto alle fasce più deboli, ma anche di sanità, turismo, agricoltura e di lavoro. Ieri in sala erano presenti anche diversi imprenditori. Dobbiamo essere un trait d’union con il territorio e abbiamo i numeri per riuscirci, perché a questa nuova realtà hanno aderito anche numerosi amministratori in carica, tutti con una quotidiana e diretta esperienza dei bisogni dei cittadini e dei territori”.

Da un lato una tiratina d’orecchie ai partiti (pur riconoscendone l’importanza strategica), dall’altro lato Niero con Civica24 punta a traguardare diversi risultati specifici: “Vogliamo essere inclusivi, ma ci collochiamo dalla parte opposta rispetto ai populisti – conclude -. Ecco perché questa è una casa potenzialmente aperta a tutti i moderati, ma con dei paletti, dei principi, dei valori, che dovranno sempre essere rispettati. Partiamo dal presupposto che non esistono facili soluzioni ai problemi complicati. La banalizzazione della politica è uno spauracchio da evitare. I temi vanno affrontati con capacità e credibilità, tutte doti che appartengono a questo gruppo”.

Dopo il lancio di ieri sera, prossimamente l’associazione Civica24 guidata Niero organizzerà diversi incontri tematici sul territorio savonese.