GAL Valli Savonesi: incontri a Garlenda e Cisano sul Neva

Dopo i precedenti appuntamenti a Millesimo e Calice Ligure, sono stati calendarizzati altri incontri a Cisano sul Neva e a Garlenda in collaborazione con i Comuni di riferimento, previsti per il 10 luglio, ai quali sono invitate, oltre alle amministrazioni limitrofe, le imprese agricole/agrituristiche, artigianali e del turismo (alberghi, pensioni, bed&breakfast, rifugi, etc.).

Lo ricorda il GAL Valli Savonesi, che assegna risorse provenienti dal CSR (ex PSR) a imprese ed enti che propongono progetti territoriali condivisi. All’ordine del giorno la partenza la nuova programmazione CSR 2023/2027.

In vista del nuovo bando della Regione Liguria, a cui il GAL dovrà partecipare presentando una propria Strategia di Sviluppo Locale, saranno all’esame i progetti che dovranno pervenire dalle realtà territoriali, anche in fase di ideazione o di studio, ma che verranno analizzati dalla segreteria del GAL.

“Il Gal ascolterà amministratori ed imprese o comunque portatori di interesse, che vogliano contribuire con suggerimenti, opinioni o proposte progettuali”.

Previsti altri incontri sul territorio rivolti ai portatori di interesse che potranno costruire insieme al Gal la nuova Strategia di Sviluppo Locale, essenziale per partecipare al nuovo bando della Regione e alle risorse a disposizione.