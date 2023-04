“Cambia Carcare”, Mirri presenta altri quattro candidati: “Un mix di professionalità ed età diverse”

Carcare. Un mix di professionalità, competenze ed età diverse: è così che Rodolfo Mirrri, leader della lista “Cambia Carcare”, ha deciso di comporre la sua squadra per battere il rivale Alessandro Ferraro. Un gruppo con una media di 48 anni di età: la candidata più giovane ha 18 anni, la più matura 72. Rispettata anche la parità di genere, sono infatti sei gli uomini e sei le donne che hanno deciso di sostenere l’agente immobiliare e attuale capogruppo di minoranza: quattro sono stati presentati questa mattina al point elettorale di via Garibaldi.

La prima a parlare dei suoi progetti e spiegare i motivi che l’hanno spinta a mettersi in gioco è stata Adriana Ventura, 72enne in pensione, per anni impiegata alla 3M. “Sono nata e crescita a Carcare – racconta – e da diverso tempo abito in via Abba, dove ora c’è il disastro totale: quando ho visto tagliare i venti alberi della via, ero alla finestra e mi è venuto da piangere. Spero vivamente che le cose possano cambiare sia per via Abba che per tutta Carcare, per questo ho deciso di candidarmi con Mirri, la pensiamo uguale su molti aspetti”.

D’accordo con Ventura, la docente 51enne Tiziana Cagnone: “Carcare deve tornare ad essere il fiore all’occhiello della Valbormida come è sempre stato – afferma – Ho sempre amato moltissimo il mio paese, la mia è una famiglia storica di Carcare, mio nonno Augusto, che per me è un esempio di vita, è stato il primo dipendente del Comune e molto attivo a livello sociale nella Croce Bianca e nell’Avis”. Ed è proprio il sociale il tema di cui vorrebbe occuparsi l’insegnante ed educatrice: “Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza di 15 anni nel settore che in questi anni è stato molto tralasciato”, sottolinea e poi aggiunge: “Ho aspettato anni per mettermi in gioco perché non credevo nei gruppi proposti, oggi invece sono pronta perché questa squadra mi piace, è eterogenea e sono sicura che insieme riusciremo a portare a Carcare il lustro che aveva una volta”.

Lo sostiene anche il collega di lista Enrico Casanova, 48 anni e operaio all’Italiana Coke, oltre che volontario della Croce Bianca locale: “Con Rodolfo siamo amici da una vita, vedo in lui la persona giusta per dare una svolta al paese e lo ringrazio per avermi dato la possibilità di mettermi in gioco e dare una mano al paese. Carcare ha perso il suo valore di un tempo, deve diventare la perla della Valbormida”.

È nato e cresciuto a Carcare anche Igor Verdirame, guardia giurata di 45 anni: “Sono andato via per poco tempo e poi sono ritornato, perché Carcare è sempre stato nel mio cuore. Oggi però c’è bisogno di un cambiamento, mi vanto di essere stato il primo ad aver chiamato Rodolfo per chiedergli di fare qualcosa”. Secondo Verdirame, bisogna intervenire soprattutto “per eliminare il senso di incertezza che vivono al momento i cittadini, anche a causa della situazione di degrado”. Per farlo – dice – “occorre garantire maggiore sicurezza, ad esempio riorganizzando la polizia locale. Si potrebbe coinvolgere i Comuni vicini in modo da implementare il servizio anche la sera e la notte. Credo inoltre che sia necessario un confronto con la Provincia sulla sicurezza stradale, riteniamo che i limiti di velocità dei velobox debbano essere aumentati”.

Sono tanti dunque i progetti e gli aspetti su cui i candidati vorrebbero intervenire, per raggiungere un obiettivo comune: “cambiare Carcare”.

LA LISTA “CAMBIA CARCARE”

Rodolfo Mirri, 64 anni, agente immobiliare, consigliere comunale uscente

Irene Astegiano, 18 anni, studentessa

Tiziana Cagnone, 51 anni, laureata, docente/educatrice

Diego Capizzi, 33 anni, diplomato, operaio

Enrico Casanova, 48 anni, diplomato, operaio

Simone Formento, 48 anni, diplomato, autista soccorritore 118

Valentina Grenno, 44 anni, diplomata, impiegata pubblica amministrazione

Daniela Lagasio, 71 anni, medico in pensione, consigliere comunale uscente

Massimo Marini, 62 anni, pensionato già imprenditore

Beatrice Scarrone, 27 anni, laureata, docente

Adriana Ventura, 72 anni, pensionata già impiegata 3M

Igor Verdirame, 48 anni, diplomato, guardia giurata

Simone Ziglioli, 45 anni, laureato, impiegato