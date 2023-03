Carcare 2023, altri due giovani nella lista di Mirri: ecco Diego Capizzi e Beatrice Scarrone

Carcare. La lista “Cambia Carcare” punta sui giovani. Oltre alla neo diciottenne Irene Astegiano, a sostegno di Rodolfo Mirri anche il 32enne Diego Capizzi e la 26enne Beatrice Scarrone.

I due candidati sono stati presentati questa mattina, al point di via Garibaldi, dove hanno spiegato progetti e ambizioni. Per loro si tratta della prima esperienza in campagna elettorale, così come per la maggior parte dei colleghi in lista, ad esclusione di Mirri e dell’attuale consigliere di minoranza Daniela Lagasio.

“Due erano i nostri obiettivi – spiega il candidato sindaco – costruire una squadra composta da sei uomini e sei donne per rispettare la parità di genere e creare un mix tra giovani e persone di esperienza. È vero, a parte io e Lagasio, quasi tutti sono nuovi a questo mondo, ma si tratta di persone che molto specializzate e che hanno una grande esperienza nei vari settori di competenza. Sono sicuro che i nostri giovani hanno tutte le possibilità di far bene, imparare e, perché no, in futuro essere il nuovo sindaco di Carcare”.

“Ho deciso di candidarmi perché sono convinto che Mirri possa fare molto bene a Carcare – dichiara Capizzi, che lavora come operaio nella vetraria Verallia di Dego e si è diplomato all’Ipsia – Personalmente mi piacerebbe occuparmi dello sport, credo che tutte le discipline siano molto importanti e che tutte le società debbano essere trattate al pari livello. Dalle voci che circolano ciò non è avvenuto negli ultimi anni e questo me ne dispiace molto in quanto questo atteggiamento va ad influire sui bambini che non centrano nulla”.

Formazione ed inclusione sono invece i temi che stanno a cuore a Beatrice Scarrone che, dall’asilo al liceo, ha svolto il suo percorso di studi a Carcare, per poi laurearsi in Lettere e diventare insegnante: “Sono stata molto fortunata perchè la mia passione è diventata la mia professione – sottolinea – Sono molto attenta ai ragazzi e spero che le nuove generazioni possano essere sempre più legate a Carcare, come accadeva una volta. Ora invece si sta perdendo questo aspetto, l’ho notato durante la mia esperienza da insegnante al liceo Calasanzio. Altra tema per me molto importante è l’inclusione, ho fatto un master per insegnare l’italiano agli stranieri che spero possa venire utile anche in questa occasioni. Carcare ha tantissimi punti e luoghi a suo favore che vanno valorizzati, mi auguro che tutti insieme potremmo fare delle belle cose e organizzare dei progetti che possano essere accattivanti per tutte le fasce di età”, conclude la giovane.

Con Capizzi e Scarrone, sono otto i candidati della lista “Cambia Carcare” presentati fino ad oggi. Oltre ai già citati Lagasio (medico di famiglia in pensione) e Astegiano (studentessa), ci sono anche l’imprenditore ora in pensione Massimo Marini, il progettista sociale e coordinatore del Partito Democratico in Vabormida Simone Ziglioli e due rappresentanti di Vispa: Valentina Grenno (dipendente pubblico) e Simone Formento (autista soccorritore della Croce Bianca di Carcare e presidente del circolo locale del Pd). All’appello mancano quindi ancora quattro nomi: “Si tratta di due donne e di due uomini, che saranno svelati la prossima settimana”, rivela Mirri.