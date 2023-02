Carcare 2023, Rodolfo Mirri si candida sindaco: “Serve un cambiamento dopo il malgoverno degli ultimi anni”

Carcare. “Mi candido per provare a cambiare la città, dopo il malgoverno degli ultimi 15 anni firmato da De Vecchi e Bologna, dopo anni di incuria e di politiche disastrose e improduttive. Carcare ha bisogno di una politica che sappia assumersi la responsabilità di scelte a sostegno e a difesa di tutti i cittadini, i quali necessitano di istituzioni presenti ma che soprattutto rispettino gli impegni presi”.

È così che Rodolfo Mirri, attuale capogruppo di “Impegno per Carcare”, annuncia la sua candidatura come sindaco alle prossime elezioni amministrative. Il suo obiettivo: il rilancio della città. “L’occasione – ha dichiarato nella conferenza stampa di questa mattina – è storica perché ci sono le risorse che la nostra cittadina deve sapersi meritare e saper intercettare. Noi ci siamo e ci stiamo preparando per questo, stiamo preparando un progetto di visione, ambizioso, ma concreto che affronta i problemi della gente e li colloca in una prospettiva. Lo stiamo facendo coinvolgendo tanti cittadini, persone che vogliono contribuire al rilancio di Carcare e sono convinto che gli elettori carcaresi questa volta ci daranno la fiducia”.

Il percorso, infatti, nasce da lontano con l’organizzazione di un comitato elettorale (#faivincereCarcare) che attraverso diverse iniziative ha coinvolto i carcaresi nella scelta del candidato. “Abbiamo organizzato diversi incontri – spiega Simone Ziglioli, coordinatore del Partito Democratico in Valbormida, e uno dei protagonisti di questa campagna – Numerosissimi sono stati i partecipanti, circa 140 persone. Tutti hanno espresso il loro giudizio positivo nei confronti del lavoro svolto dalla minoranza in questi anni e hanno deciso di dare fiducia a Mirri che ha una profonda conoscenza della città”.

Per quanto riguarda la lista, spiega Mirri, “sarà civica e composta da persone di ogni ceto sociale, che condividono e che hanno sollecitato la mia candidatura e la mia proposta”. Nessuna influenza politica quindi? “È chiaro che non rinneghiamo la nostra appartenenza politica e i nostri valori, ma sarà certo questa la nostra priorità. In un comune come Carcare c’è bisogno di lasciare da parte l’attività politica e pensare al bene del paese per ripoterlo dove merita”.

“Nella costruzione della lista – aggiunge Ziglioli – le scelte saranno condivise e non, come spesso accade, prese da tre persone che si riuniscono in una stanza e decidono i nomi. È un lavoro più faticoso, ma crediamo sia l’unico modo che permetta di creare un progetto di visione futura e non fino a se stesso”.

Della lista farà parte anche il carcarese Massimo Marini, oggi pensionato e con un passato da imprenditore e dipendente nel mondo del commercio. “Ho riflettuto a lungo su questa decisione, che non è dettata in alcun modo da interessi personali. Piuttosto dalla volontà di dedicare una parte della mia vita futura alla cittadinanza carcarese. Mi sono detto che è inutile lamentarmi e basta, mettendoci la faccia avrei potuto fare di più. Ho piena fiducia in Mirri e spero che il mio contributo possa essere di supporto alla lista. L’intenzione è di dare vita ad un gruppo coeso, capace e disponibile a mettersi in gioco”.

Marini poi attacca l’amministrazione: “Ritengo che in questi anni non siano state ascoltate le lamentele dei cittadini e nemmeno rispettato il lavoro della minoranza che con impegno e dedizione ha svolto la propria missione. Il lavoro di controllo dell’opposizione, infatti, non è mai stato preso in considerazione, più volte i consiglieri sono stati scherniti e lasciati senza risposte”.

D’accordo anche Mirri: “Se sarò eletto sindaco – promette – tutti i consiglieri di minoranza e maggioranza saranno trattati con la stessa dignità, cosa che è mancata in questi anni. Noi vogliamo essere diversi da loro e ascoltare le proposte dell’opposizione”.

E riguardo al suo possibile avversario Mirri manda un messaggio agli elettori: “Se verrà confermata la candidatura di Alessandro Ferraro, dico ai cittadini di scindere la sua attività professionale, che stimiamo, da quella politica. Una cosa è fare il medico, un’altra è amministrare e lui in questi 15 anni è stato al fianco di Bologna e De Vecchi. Per la città invece serve un cambiamento”.

“Fin da piccolo – dichiara poi Mirri – mi hanno spiegato ‘che se vuoi andar veloce vai da solo ma se vuoi andar lontano ci vai insieme agli altri’. Da parte mia inizio questo viaggio con la voglia di andare in mezzo alla gente casa per casa, nei luoghi di ritrovo, nelle associazioni, nelle scuole per parlare di quanto sia importante avere un Ospedale o in alternativa un punto di Primo Intervento 24 ore su 24, di occupazione, di commercio, di ambiente, di sport”.

“Auspico – conclude Mirri – che la campagna elettorale sarà condotta senza ingiurie, ma con la convinzione che l’amicizia, la dignità e l’onestà siano valori irrinunciabili e non trattabili”.