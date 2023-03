Carcare. Valentina Grenno e Simone Formento scenderanno in campo con la lista “Cambia Carcare”. A rivelarlo questa mattina l’aspirante sindaco Rodolfo Mirri, durante l’inaugurazione della sede del comitato elettorale in via Garibaldi 113, a cui hanno partecipato un centinaio di persone.

Presenti anche Daniela Lagasio, Simone Ziglioli e Massimo Marini, candidati svelati nelle scorse settimane. Sono dunque cinque i nomi già noti su un totale di 12 componenti della squadra guidata dall’agente immobiliare ed ex segretario del circolo cittadino del Pd, oltre che attuale capogruppo di minoranza. Mirri, usando il gergo calcistico, mondo a lui molto caro (è stato assistente di linea in Serie A e in competizioni internazionali), si definisce “l’allenatore del gruppo”, sottolineando come “per arrivare primi serva il contributo di tutti”.

“Quando mi è stato proposto di candidarmi all’inizio ero scettica, ma poi vedendo cosa non è stato fatto e le promesse mai rispettate a Vispa mi sono sentita di accettare. Speriamo di essere tutti dei buoni giocatori e portare a casa il risultato, perché Carcare ne ha bisogno” afferma Valentina Grenno, 45 anni e dipendente di Autorità portuale, che vive nella frazione carcarese.

Residente a Vispa (dove prossima settimana verrà inaugurato un altro point) anche Simone Formento, 48 anni e autista soccorritore della Croce Bianca di Carcare, oltre che presidente del circolo Pd cittadino che, come annunciato da IVG nei giorni scorsi, scenderà in campo con Mirri: “Ho lavorato fuori per 15 anni e sono rientrato a Carcare, città dove sono nato, due anni fa, chi meglio di me ha potuto vedere la differenza tra prima e dopo”, dichiara Formento che ha già avuto un’esperienza amministrativa come consigliere comunale dal 1999 al 2004. “Con il sindaco Delfino avevamo dato un bello slancio al paese, poi hanno rovinato tutto – attacca – Grazie al mio lavoro sono tutti i giorni a contatto con la gente e sento di continuo lamentale. Da noi non aspettatevi superficialità, come è avvenuto negli ultimi 15 anni”.

Come si evince dal nome scelto per la lista, la parola chiave della lista è cambiamento. Lo hanno rimarcato nel loro intervento Ziglioli e Marini. “Questo percorso non nasce oggi ma dalla condivisione di un progetto di cittadini che non sono contenti di come Carcare è amministrata, intrapreso tempo fa. Carcare è un posto bellissimo e deve essere valorizzato di più, bisogna prendersene cura”, ha detto il primo, progettista sociale e coordinatore del Pd Valbromida. “Il nostro obiettivo è davvero di cambiare Carcare – ha aggiunto il secondo, imprenditore in pensione – così come ce lo chiedono i cittadini tutti i giorni quando ci fermano per strada. Noi li ascolteremo sempre e in questa sede siamo disponibili a parlare e discutere del futuro della nostra città che speriamo sia migliore del presente”.

Ed questo l’auspicio anche di Rodolfo Mirri: “Oggi vedo un’immagine logora del nostro Comune. Logora per il personale politico, per le scelte intraprese, per la poca trasparenza, per l’assenza di un progetto per il territorio e per il nostro paese. Di totale distanza dalle persone, a volte con arroganza, altre con superbia. Questo è ciò che ha impedito, a mio parere, di risolvere tanti problemi del nostro territorio. In questi anni abbiamo incontrato la peggiore amministrazione che Carcare potesse avere. Incapace e demagogica. Incapace di portare a casa un risultato e demagogica in quanto in grado di spostare sempre il terreno della discussione ad un livello avvilente, praticando scelte immorali soprattutto nella gestione delle risorse. lo voglio dire basta. Noi vogliamo dire basta. Noi dobbiamo essere l’immagine del cambiamento. Dobbiamo costruire un progetto totalizzante ed inclusivo. Un progetto che parli di una comunità che deve camminare unita. Con le forze politiche, con il mondo delle associazioni, con il mondo del lavoro”.

“La costruzione del programma rispecchierà questa impostazione – prosegue il candidato sindaco -, sarà l’inizio di un metodo nuovo nel quale vi chiamerò tutti per dare il vostro contributo politico sui temi, prima di diretta pertinenza del Comune e quindi i servizi sociali, scolastici e dell’infanzia, della cultura e dello sport, del commercio, della Località Negreppie ancora priva di acqua potabile, per la manutenzione e la valorizzazione delle aree verdi e delle nostre strade. Vi chiamerò tutti per scrivere insieme un progetto che raccolga le singole proposte, e che sia il disegno della nostra idea di città. Vogliamo valorizzare Carcare con: la pulizia e il decoro urbano, con il potenziamento dei servizi alla persona e alle famiglie, con la tutela e la valorizzazione del commercio, con la promozione del centro culturale e del polo scolastico, con la riorganizzazione della polizia municipale”.

Secondo la visione di Mirri, “il Comune deve diventare una vera e propria casa di vetro, che concepisce la trasparenza come una risorsa e non come un dovere al quale assolvere. Carcare ha bisogno di una politica che sappia assumersi la responsabilità di scelte a sostegno e a difesa dei cittadini, i quali necessitano di istituzioni presenti che rispettino gli impegni presi”.

“Mi auspico – dice in conclusione – una campagna elettorale condotta senza ingiurie, ma con la convinzione che la dignità e l’onestà siano valori irrinunciabili e non trattabili”.