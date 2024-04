Promozione, al Baciccia finisce 3-3: Praese e Carcarese ancora in corsa per i playoff

PRAESE-CARCARESE 3-3 (18’ Brignone, 37’ Andreoni, 72’ Saviozzi, 77’ Saviozzi, 81’ e 85’ Lobascio)

45’ Triplice fischio, finisce 3-3

42’ Buffo entra per Raso

40’ GOOOOOOOOOL! Incornata di Lobascio, Croce prova a salvarla sulla linea ma non ci riesce. 3-3

36’ GOOOOOOOL! Accorcia le distanze Lobascio che riceve dalla sinistra e da due passi infila in rete

33’ Cambio Praese: Paggini entra per Cova Ferrando

32’ GOOOOOOOOOOL! Contropiede di Saviozzi che in area serve Dematteis, il numero 7 con un diagonale infila il tris biancorosso

30’ Grande occasione per la Praese: conclusione dal limite di Bianchino, Giribaldi si oppone con i piedi

27’ GOOOOOOOOOOOOOOOL! Un rimpallo favorisce Saviozzi che dal limite, di prima intenzione, infila all’angolino

25’ Filtrante in area per Raso, bravo Giribaldi in uscita bassa ad anticipare il giocatore locale

23’ Aprile lascia il campo, al suo posto Bianchino

18’ Matzedda entra in area, si libera del difensore e lascia partire il diagonale: conclusione fuori misura

12’ un cambio per parte: per i biancorossi Zizzini rileva Brignone, per i locali Panait entra per Volpe

7’ Infortunio per Nonnis, che lascia il campo zoppicante. Al suo posto entra Bonifacino

6’ Destro al limite di Diamanti, troppo debole per impensierire Bulgarelli

2’ Carcarese vicina al raddoppio: cross dalla sinistra di Nonnis per Brignone, che riceve in area e calcia un rigore in movimento, palla sul fondo

1’ Via alla ripresa, subito un cambio per la Carcarese: Croce entra al posto di Manfredi

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1

44’ Mancino della distanza di Saviozzi, Bulgarelli si distende e manda in angolo

36’ Volpe riceve in area e di prima carica il destro, grande parata di Giribaldi che manda in angolo

34’ GOOOOOOOOOOL! Corner dalla destra per la Praese, riceve in area piccola Andreoni che al volo spara in rete guadagnandosi gli applausi del pubblico

36’ Saviozzi batte a sorpresa la punizione da centrocampo, Bulgarelli in due tempi riesce a bloccare il pallone

30’ Dopo il gol, equilibrio in campo, fon entrambi le formazioni che cercano la via del gol, ma le difese reggono bene le offensive avversarie

19’ GOOOOOOOOL! La punizione di Saviozzi si stampa sulla traversa, sulla ribattuta arriva Brignone che con un diagonale micidiale porta in vantaggio i valbormidesi

17’ Giallo per Ansaldo, falloso su Dematteis

9’ Si va vedere anche la Carcarese: cross di Nonnis dalla sinistra, incornata di Brignone di poco a lato

5’ Contropiede della Praese con Volpe che serve Lobascio, quest’ultimo vorrebbe chiudere il triangolo in area, ma di nuovo l’intervento di Moretti spegne l’azione dei genovesi

3’ Filtrante per Draghici che intercetta in area, ma Moretti è bravo ad allontanare il pallone

Si parte alle 15:02

Genova. Pareggiare con la Praese per sperare ancora nei playoff, è questo lo scenario che la Carcarese spera si verifichi al termine di questa giornata, la penultima del girone A di Promozione.



Il pari con il Ceriale ha complicato le cose, ma domenica scorsa con la Sestrese i biancorossi hanno dimostrato di non volersi arrendere. Oggi, al Ferrando Baciccia, li aspetta un’altra sfida decisiva e difficile: l’avversario è la Praese, terza forza del campionato che intende difendere il suo posto in classifica per avere una posizione di vantaggio ai playoff. Anche perché in caso di sconfitta e vittoria della seconda Celle, i punti di distacco dai biancoblu sarebbero troppi e non si giocherebbero i playoff.

Dal canto suo la Carcarese deve anche sperare in un passo falso della quarta Sestrese.

All’andata tra Carcarese e Praese era termina 0-1, con i genovesi vittoriosi grazie alla rete di Matzedda arrivata al 32’. Vedremo oggi cosa succederà.

FORMAZIONI

PRAESE: Bulgarelli, Fileni, Raso, Bianchino, Cova Ferrando, Ansaldo Andreoni, Draghici, Lobascio, Volpe, Matzedda. A disp.: Ottonello, Venza, Buffo, D’Amoia, Cristofaro, Albertoni, Paggini, Panait, Bianchino.. All. Fabio Carletti

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Mombelloni, Manfredi, Spozio, Nonnis, Dematteis, Bertoni, Diamanti, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Bonifacino, Bianchi, Moretti F., Croce, Della Rossa, Zizzini, Canaparo. All. Alessio Ponte

ARBITRO: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari

ASSISTENTI: Ettore Walter Isolabella di Novi Ligure e Nicola Penasso di Albenga