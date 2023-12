Promozione, il LIVE di Carcarese – Praese

CARCARESE – PRAESE 0-1 (32’ Matzedda)

16’ Primo cambio per mister Ponte: dentro Briano per Fabio Moretti

13’ Cross dalla destra per Lobascio che in area calcia a fil di palo

12’ Conclusione dalla distanza di Mombelloni, nonostante la deviazione, Bulgarelli blocca sicuro

10’ Diagonale di Palagano, Longato blocca in due tempi

9’ Ammonito Cova per trattenuta su Brovida

7’ Cross dalla destra di Lobascio che attraversa l’area piccola, Matzedda non ci arriva per fortuna della Carcarese

4’ Brovida recupera palla in area, prova a calciare un rigore in movimento ma viene murato

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

47’ Termina il primo tempo, Praese in vantaggio

45’ 2 minuti di recupero

37’ Cross di Diamanti dalla sinistra, Saviozzi non ci arriva di testa, il difensore allontana, la sfera arriva a Brovida che ci prova di prima ma manda di poco a lato

35’ Giallo per Palagano, duro a centrocampo su Bertoni

32’ GOOOOOOOOOOL! La Praese approfitta del primo errore della Carcarese e si porta in vantaggio: dal limite Volpe serve Matzedda che si inserisce e di prima infila all’angolino

28’ Palagano riceve sulla destra, entra in area e tenta il diagonale, ma Longato intercetta e fa suo il pallone

27’ Sul corner, batti e ribatti in area, Fabio Moretti si ritrova la palla tra i piedi e prova a calciare a giro nel sette, ma il suo destro non è preciso

26’ Bertoni va via a due avversari sulla linea di fondo, la passa a Diamanti che in area serva al limite Saviozzi: il bomber locale calcia a campo sicuro, ma Bulgarelli devia in angolo

21’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese conquista da Brovida: a battere va Saviozzi, il suo sinistro finisce sopra la traversa

15’ Punizione di F. Moretti, sul secondo palo colpisce Mombelloni che la mette in mezzo di prima, ma Bulgarelli è attento e allontana con il pugno

13’ Mancino dalla distanza di Fabio Moretti, conclusione fuori misura

7’ Cross dalla destra di Brovida per Saviozzi che al centro dell’area colpisce di testa senza riuscire però a centrare lo specchio della porta

2’ La Praese in campo con il 4-2-3-1, Carcarese con il 4-3-3

Si parte alle 14:58

Carcare. Ultima partita al Corrent del 2023 per la Carcarese che in questo freddo pomeriggio di dicembre ospita la Praese per la 14° giornata del campionato di Promozione, girone A.



Le due formazioni si sono già incontrate lo scorso 18 ottobre a Genova, per gli ottavi di Coppa Italia. 3 a 2 il risultato finale del match che ha decretato l’eliminazione dei valbormidesi dalla competizione e anche l’esonero di mister Loris Chiarlone.

Da quel momento la Carcarese ha affrontato diverse vicissitudini, con altri due cambi sulla panchina, ma con mister Alessio Ponte sembra aver ritrovato se stessa. Lo ha dimostrato al Corrent vincendo con un sonoro 5 a 0 contro il Ceriale e anche lo scorso turno in trasferta a Voltri, dove sotto di due reti è riuscita a pareggiare con la Sestrese e tornare a casa con un punto importante.

Un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite anche per la Praese che arriva alla sfida dopo 4 risultati positivi, l’ultimo domenica scorsa quando, grazie alla tripletta di Lobascio, ha battuto in rimonta il Pontelungo.

Attualmente sono due i punti che separano le due formazioni in classifica, con la Praese settima a quota 18 (-4 dalla zona playoff) e la Carcarese nona a quota 16, in mezzo solo il Ceriale con 17 punti.

FORMAZIONI

CARCARESE: Longato, Bonifacino, Mombelloni, Moretti L., Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Briano, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Croce, Bianchi, Manfredi, Moretti F., Dematteis, Zizzini, Diamanti, Della Rossa. All. Alessio Ponte

PRAESE: Bulgarelli, Fileni, Raso, Bianchino, Ansaldo, Albertoni, Lobascio, Cova, Matzedda, Volpe, Palagano. A disp.: Tredici Buffo, D’Amoia, Andreoni, Cistofaro, Lombardo, Paggini, Draghici, Cacciani.. All. Fabio Carletti

ARBITRO: Matteo Vranicich di Genova

ASSISTENTI: Oba Ntakirutimana e Emiljano Plaka di Savona