Messa in sicurezza rio Cornareto, Cambia Carcare: “Spesi 100 mila euro di soldi pubblici”

Carcare. “Da amministratori comunali a smascheratori seriali. Ormai è questo il ruolo che siamo costretti a ricoprire quasi quotidianamente da quando siamo succeduti alla giunta De Vecchi. L’ultima ‘magagna” in ordine cronologico che abbiamo scoperto risale alla frana di via Cornareto del marzo scorso, quando un’ingente quantità di fango e detriti, tra cui la scogliera di recente costruzione, realizzata a seguito di un precedente smottamento che ha interessato la stessa identica zona, ha ostruito il sottostante rio e parte della sede stradale adiacente ad esso”. Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare di maggioranza Cambia Carcare.

“In tale occasione – spiegano -, però, e con grande sorpresa da parte nostra, dopo una serie di accurati accertamenti, abbiamo rilevato che i costi dei lavori per la suddetta scogliera, i quali ammontano a 100 mila euro, anziché essere sostenuti dal proprietario del terreno interessato dal movimento franoso, sono stati messi in conto all’intera cittadinanza, mediante un appalto, il quale è stato affidato allo stesso proprietario della porzione di collina franata. Quando, durante la seduta del Consiglio Comunale, svoltosi ieri sera, il sindaco Mirri ha fatto notare la cosa al consigliere di minoranza Franco Bologna, nonché vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici all’epoca dei fatti, si è difeso dicendo che è stato necessario procedere in tal senso poiché la priorità era aprire la strada nel più breve tempo possibile. Questa affermazione è totalmente falsa, e ciò è dimostrato dal fatto che quando, circa due mesi fa, noi ci siamo trovati ad affrontare la stessa situazione, per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità, non abbiamo fatto altro che eseguire lavori in somma urgenza, ma, a differenza di chi ci ha preceduti, non ci sogneremmo mai di realizzare opere in casa di un privato, le quali sono esclusivamente di sua competenza”.

“A tal proposito, è stata presa la decisione di presentare un esposto in Procura, affinché la magistratura possa far luce su questo ennesimo episodio di mala gestione da parte di chi ora siede tra i banchi dell’opposizione, e impiega il proprio tempo a raccontare menzogne ai carcaresi, i quali non meritano tutto ciò”, concludono.