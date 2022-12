Prima Categoria “B”, l’Albissole torna al Faraggiana con il sorriso: Veloce sconfitta 2-1

Risultato: Albissole 2-1 Veloce (11’ Romano, 55’ Diana, 58’ Grasso)

Termina 2-1 il match.

Al 91’ Zucca guadagna troppi metri per battere un fallo laterale venendo sanzionato: cartellino giallo anche per lui.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

All’87’ Zoppi cerca la rete del pari calciando sul palo lontano, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla destra di Malinverni: che brivido per i Ceramisti!

All’86’ Iadanza dalla distanza cerca il gol olimpico, ma Barile con una parata dal coefficiente di difficoltà altissimo riesce a respingere: è spettacolo al Faraggiana!

All’85’ Lamberti subentra a Pazmino, prova a spingere la Veloce.

All’84’ Picarelli

Al 79’ Vallarino viene ammonito dal direttore di gara per aver allontanato il pallone.

Al 78’ Damonte incorna di testa, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 77’ Zucca subentra a Valle, l’Albissole cambia ancora qualcosa.

Al 73’ Zoppi viene ammonito a causa di un fallo tattico.

Al 71’ Romano prova ancora a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione termina fuori misura.

Al 70’ Calcagno calcia a botta sicura dall’altezza del dischetto del rigore, ma Barile blocca senza problemi.

Al 67’ 9-14 Albissole

Al 65’ Zoppi subentra a Grasso

Al 62’ mister Sarpero opta per cambiare qualcosa inserendo Iadanza al posto di Diana.

Al 58’ gol Grasso

Al 57’

Al 56’ prosegue il forcing dei Ceramisti alla ricerca

Al 55’ arriva il raddoppio dei biancazzurri con il tap-in facile facile di Diana sulla respinta corta di Barile: è 2-0 Albissole al Faraggiana! La Veloce protesta per una possibile posizione di offside dell’autore del gol.

Al 51’ l’Albissole torna a spingere con le conclusioni prima di Vallarino (respinta dal portiere) e poi di Calcagno, ma il fortino della Veloce.

Al 49’ Castangia prende il posto di Intili, ancora un cambio per mister Musso.

Al 47’ è subito Veloce! Grasso al termine di una splendida azione calcia verso la porta, ma Malinverni non si fa sorprendere respingendo in corner.

Alle 15.40 prende il via la seconda frazione.

Termina 1-0 il primo tempo.

Al 41’ prosegue il buon momento dei Ceramisti i quali tuttavia non riescono a concretizzare.

Al 35’ spinge ancora l’Albissole, meglio i biancazzurri in questa prima frazione.

Al 30’ la Veloce cerca la reazione, ma senza successo.

Al 27’ Sala viene ammonito a causa di un intervento ruvido.

Al 25’ Romano cerca di sorprendere Barile sul primo palo, ma l’estremo difensore granata con uno scatto felino risponde presente.

Al 21’ Musso sceglie nuovamente di operare una sostituzione: dentro Pazmino, fuori Piccone.

Al 17’ l’Albissole prova ancora a rendersi pericolosi sugli sviluppi di un corner, ma il colpo di testa di uno dei saltatori biancazzurri termina alto.

Al 12’ mister Musso opta immediatamente per una variazione: Morin subentra a Vanzillotta.

All’11’ ecco l’Albissole: Romano direttamente da punizione incrocia pennellando una traiettoria splendida, è 1-0 biancazzurro al Faraggiana!

Al 7’ entrambe le squadre si studiano senza affondare, tanto giro palla e poca concretezza in questo frangente.

Alle 14:39 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio.

Arbitro del match è il signor Riccardo Bartolotta della sezione di Genova.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da Carlo Gino Sarpero scendono in campo con Malinverni, Valle, Sala, Lupi, Caroglio, Damonte, Romano, Vallarino (C), Calcagno, Rebagliati e Diana.

A disposizione ci sono Ottonello, Iadanza, Ribeiro, Corti, Di Mare e Zucca.

Gli ospiti di mister Musso rispondono con Barile, Cavallo, Piccone, Sanguineti, Zamboni, Vanzillotta, Picarelli, Grasso, Intili, De Luca (C) e Palumbo.

In panchina si accomodano Castrovisi, Calabrò, Testori, Pazmino, Morin, Poggio, Lamberti, Zoppi e Castangia.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi presso il rinnovato stadio “Faraggiana” va in scena una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A scendere in campo sono Albissole e Veloce, squadre entrambe a caccia dei tre per continuare ad inseguire con forza i propri obiettivi stagionali.