Albissola Marina. Oggi l’Albissole, dopo mesi di lavori, è tornata a calcare il rinnovato manto erboso dello stadio “Faraggiana”, impianto sportivo del comune di Albissola Marina su cui è stato scelto di investire per permettere ai Ceramisti di poter disputare i match casalinghi su un campo del tutto al passo con i tempi.

È con questo proposito che, in estate, sono iniziati i lavori di restyling del sintetico su cui l’Albissola ha vissuto la splendida cavalcata dalla Promozione alla Serie C, un percorso che ha portato la squadra allenata da Carlo Gino Sarpero (attualmente militante nel girone B della Prima Categoria) a dover disputare fino a due settimane fa le gare casalinghe presso l’impianto “Andrea Picasso” di Quiliano.

Oggi dunque, dopo un’attesa piuttosto prolungata, il sodalizio biancazzurro è tornato a casa, questo per una giornata di festa che ha visto la i Ceramisti imporsi nei confronti della Veloce con il risultato di 2-1. Presenti in gran numero, come di consueto, i supporter dell’Albissole.

Per l’occasione, presso il “Faraggiana”, erano presenti anche le autorità cittadine e i vertici del club biancazzurro.