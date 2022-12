Veloce, Musso plaude i suoi dopo la gara contro l’Albissole: “Prestazioni come queste alimentano il sogno salvezza”

Albissola Marina. Domenica pomeriggio presso il ritrovato “Faraggiana” è andata in scena una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A scendere in campo in occasione dell’ultima partita del girone d’andata sono state Albissole e Veloce, due squadre riuscite a dar vita ad una gara divertente e ricca di spunti da analizzare.

Alla fine è stato 2-1 per i biancazzurri padroni di casa, un risultato che in realtà non rende merito fino in fondo all’ottima reazione proposta in campo dalla compagine allenata da Fabio Musso nel secondo tempo del match. Nel post gara non sarebbe dunque potuto mancare un commento sulla prestazione offerta dai suoi da parte del tecnico della Veloce, mister il quale ha esordito dichiarando: “Non so se il pareggio finale sarebbe stato un epilogo corretto (con riferimento alla traversa scheggiata da Picarelli all’84’, ndr), ma avrebbe sicuramente premiato l’impegno che sta applicando questo gruppo di ragazzi.Nel girone di ritorno dobbiamo continuare su questa strada.”

In seguito l’intervistato si è detto un po’ deluso per gli arbitraggi delle ultime partite che, secondo lui, hanno in parte svantaggiato la formazione granata. Inoltre Musso si è complimentato con i suoi giocatori per l’abnegazione e il sacrificio applicati in questa prima parte di stagione. “In vista del 2023 ripartiremo da dove siamo arrivati adesso – ha aggiunto il tecnico granata – ovvero dalla volontà di migliorare attraverso una grande partecipazione agli allenamenti.”

Infine Musso ha concluso il proprio intervento guardando alla salvezza: “Ci prepareremo al girone di ritorno sapendo che adesso paghiamo un po’ meno in termini di esperienza durante le partite. Il traguardo che auspichiamo è quello di portare questo gruppo di 26/27 ragazzi a diventare una squadra su cui la Veloce si possa appoggiare per i prossimi 10 anni. Ovviamente non smettiamo di credere al sogno salvezza, prestazioni come quella di oggi danno la consapevolezza di potercela fare. Se riusciremo nell’intento saremo stati bravi, ma lo saremo stati anche se sapremo continuare ad investire sul nostro percorso di crescita costante.”