L’Atletica Alba Docilia presenta le Albisoliadi: domenica ecco l’evento organizzato dalla società albisolese

Albisola Superiore. Un intenso finale di stagione. Tra presente e futuro, l’Atletica Alba Docilia si appresta a vivere un settembre da protagonista. Non soltanto le finali nazionali conquistate dalla squadra Assoluta e dall’under 18, la società del presidente Terlizzi in settimana concentrerà le proprie forze sugli open day rivolti alle leve giovanili fino ad arrivare ad un’iniziativa nuova di zecca: le Albisoliadi.

Nate da un’idea dell’istruttore Davide Costa, le Albisoliadi saranno patrocinate dai Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore. A fornire la copertura mediatica dell’evento sarà Radio Jasper, il tutto per una mattinata all’insegna dello sport che i vertici dell’Atletica Alba Docilia vorrebbero fosse una festa. Le Albisoliadi vedranno i partecipanti disimpegnarsi in cinque discipline: 250m, 500m, 1000m, salto in lungo e lancio del giavellotto/vortex.

“Dopo la proficua esperienza estiva del ritiro – illustra Costa – gli allenamenti sono ripresi ormai a pieno regime e questa settimana per noi sarà chiave. Abbiamo due date da cerchiare in rosso sul calendario. Lunedì 9 settembre dalle 18:00 alle 20:00 presso il campo di Albisola e mercoledì 11 settembre (con i medesimi orari) presso il campo di Vado andranno in scena i nostri open day aperti a tutti, una bella occasione per i ragazzi per poter provare le varie discipline rappresentanti la nostra offerta sportiva sul campo”.

“Data ancora più importante sarà domenica 15 settembre – prosegue l’istruttore della leve giovanili della società albisolese -, momento in cui si svolgeranno le Albisoliadi. Non vogliamo chiamarla gara, sarà una festa aperta ai nostri tesserati e a chiunque volesse partecipare. Invitiamo tutti dalle 10:00 in avanti qui presso il campo ‘G. Fazzina’ di Albisola. Si potranno sperimentare varie gare e ci saranno dei premi. Dobbiamo ringraziare i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore. Inoltre con noi sarà presente Radio Jasper. Infine ci tengo a ringraziare personalmente Maria Lagostino, mia amica che ha disegnato un logo bellissimo per l’iniziativa”.

La stagione dell’Atletica Alba Docilia, tuttavia, non terminerà domenica. Come riportato in precedenza infatti, la realtà albisolese concluderà il mese di settembre partecipando a due finali nazionali. “La stagione agonistica – spiega Freccero – con settembre volgerà al termine. Come l’anno scorso abbiamo la bravura della squadra Assoluta femminile e Allieve under 18 qualificate per le finali. Appuntamenti dunque sia il weekend del 21-22 settembre a Prato con la squadra femminile Assoluta che il 28-29 ad Imperia con l’under 18″.

“Ci confermiamo per il quarto anno consecutivo in finale nazionale con le ragazze dell’under 18 e per il terzo con la squadra Assoluta femminile. Direi che come abbiamo detto l’anno scorso possiamo vantare un bel patrimonio di atlete le quali danno vita ad ottime prove di squadra”, conclude l’intervistato.