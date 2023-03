Albissola Marina/Albisola Superiore. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Faraggiana” Albissole e Speranza si sono affrontate in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A prevalere con il risultato di 1-2 sono stati gli ospiti guidati da mister Girgenti, il tutto al termine di una gara disputata su buoni ritmi.

Prima del match però, a prendersi la scena, non è stato il calcio giocato, bensì la presentazione del settore giovanile dell’Albissole e l’inaugurazione ufficiale del rinnovato manto erboso in sintetico dello stadio, intervento finanziato dal Comune di Albissola Marina. In realtà i Ceramisti sono tornati a disputare le proprie gare interne presso il “Faraggiana” già da fine dicembre (in occasione della gara vinta contro la Veloce, ndr), tuttavia domenica è andata in scena la presentazione ufficiale in seguito ai lavori di restyling.

All’evento erano presenti tutti i vertici societari dell’Albissole, i sindaci di Albissola Marina (Gianluca Nasuti) e Superiore (Maurizio Garbarini) oltre ad alcuni assessori e i presidenti della LND Liguria (Giulio Ivaldi) e del CONI (Roberto Pizzorno). Inoltre ad “invadere” l’impianto è stata una vera e propria marea biancazzurra rappresentata dai giovani calciatori impegnati nel settore giovanile del club.

Barlassina, presidente del sodalizio ceramista, prima della celeberrima cerimonia del ‘taglio del nastro’ ha dichiarato: “La società è riuscita a rinascere dalle ceneri in cui era stata portata e ora sta crescendo. L’augurio è quello di poter essere competivi in campionato e di continuare ad investire sul settore giovanile.” A fargli eco è stato Giulio Ivaldi, presidente della LND Liguria: “È un piacere pensare che i nostri ragazzi possano trovare nelle scuole calcio dei luoghi sicuri dove formarsi divertendosi passando dei momenti indimenticabili insieme.”

Infine è intervenuto Maurizio Garbarini, primo cittadino di Albisola Superiore il quale ha affermato: “Grazie alla società che ha fatto un grande sforzo per tornare ad alti livelli, speriamo che questo avvenga e che questi ragazzi diventino sempre più luminosi”.

Calcio, Albissole: il racconto fotografico dell’evento andato in scena domenica

Al “Faraggiana”, durante la festa, non è passata inosservata la presenza di Ivo Romasi, nuovo innesto in casa biancazzurra il quale tenterà di potenziare ulteriormente il settore giovanile del club (movimento che al momento conta circa 190 iscritti). Romasi collaborerà con Giuliano Rosso e Giorgio Bottero. L’esperienza del dirigente con la Veloce può dunque considerarsi terminata.

Le buone notizie per l’Albissole sono poi continuate durante la settimana: lunedì infatti il Genoa ha convocato per una seduta di attività tecnica il classe 2011 Franco Gervasio e i classe 2012 Sebastiano Leo Fotia e Stefano Cuvato, un’ulteriore iniezione di fiducia per una società volenterosa di tornare ai fasti vissuti negli anni passati.