Autostrade. Mezzo pesante centra un cavalcavia sull’autostrada A10. E’ successo questa sera intorno alle 20,30 sul tratto tra Celle e Varazze, direzione Genova (all’altezza del km 28).

A seguito dell’incidente si è subito creata una coda di 2 km tra Celle Ligure e Varazze. Il tratto autostradale al momento è stato chiuso tra Celle Ligure e Varazze.

I tecnici di di Autostrade per l’Italia, come gli agenti della polizia stradale, si sono diretti prontamente sul posto per comprendere la dinamica del sinistro, valutare i danni e le conseguenti attività di ripristino. Ora il ponte è stato messo in sicurezza e chiuso al traffico. Sul manto autostradale presenti i calcinacci e frammenti del mezzo caduti a seguito dell’impatto. A intervenire anche i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, e il personale della Direzione I° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Il cavalcavia colpito dal mezzo pesante che trasportava un altro veicolo d’opera si trova in via Vignetta, poco prima del casello autostradale di Varazze, tra Santa Caterina e i Piani d’Ivrea. “Ho sentito un forte boato” racconta una testimone che, al momento dell’incidente, si trovava in casa, a pochi passi del cavalcavia colpito. “Sembrava lo scoppio di una gomma di un tir ma poi mi sono resa conto che il rumore era troppo forte e ho pensato a qualcosa di più grave” aggiunge.

“Il cavalcavia colpito che collega la via Vignetta con il resto della città è stato chiuso per le verifiche in corso da parte del personale dell’autostrada, perchè la pubblica incolumità è la priorità. Solo quando ci diranno che la situazione è regolare il traffico verrà riaperto. Per ora si può passare solo a piedi” spiega il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici.

Mezzo pesante colpisce cavalcavia in autostrada

Al di là del ponte ci sono residenti, ma è presente anche un campeggio e un residence: “Sono una sessantina le persone all’interno di queste aree e che al momento sono isolate, ma nel caso ci fossero emergenze i soccorsi sono già stati allertati in modo da poter intervenire immediatamente” rassicura il primo cittadino.

Per quanto riguarda il traffico locale diretto verso Genova, da Autostrade consigliano di uscire ad Albissola e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare a Varazze. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti che da Ventimiglia sono diretti verso Genova si consiglia di utilizzare l’ A6 Torino – Savona in direzione Torino e tramite l’ A21 Torino – Piacenza raggiungere l’A26 Genova Voltri – Gravellona Toce in direzione Genova.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.