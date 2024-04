Celle, 29 alloggi nel padiglione Frizzoni delle ex Colonie: la lista civica “Un’altra Celle” non ci sta

Celle Ligure. “La scelta politica di rinunciare ad un hotel di lusso per avere 29 appartamenti ha un nome e un cognome. E’ inaccettabile nascondersi dietro una legge regionale per cercare di allontanare le proprie responsabilità politiche davanti ai cittadini”. Così il gruppo di “Un’ altra Celle” in merito alla realizzazione di 29 alloggi nel padiglione Frizzoni delle ex Colonie Bergamasche.

A lasciare stupita la lista civica con candidato sindaco Silvia Simoncelli “è anche la reazione delle liste civiche che insieme alla nostra si sono presentate per correre alle prossime amministrative, da una parte per l’assoluto silenzio e dall’altra per un ragionamento esclusivo sugli oneri d’urbanizzazione”.

“Il punto è un altro: i cellesi durante un lungo percorso di democrazia partecipata non hanno chiesto piscine, ristoranti o simili, hanno chiesto un hotel di qualità. Sta certamente nelle prerogative di un’amministrazione modificare una convenzione, ma se ne deve sempre assumere le responsabilità davanti alla città, spiegando la propria scelta politica con l’onestà intellettuale che un incarico pubblico elettivo sempre richiede. Ci dica il sindaco Caterina Mordeglia, ci spieghi la sua scelta politica inserendola in un programma di sviluppo di Celle. Ma non si nasconda dietro leggi regionali che certo non hanno il potere di modificare una convenzione comunale”.

“E’ ben vero – proseguono – che Regione Liguria ha dato parere favorevole al progetto di riconversione in residenziale del padiglione Frizzoni, evidentemente rispetta le leggi in vigore dal punto di vista urbanistico. Ma è il Comune ad avere avuto l’ultima parola, forte di una convenzione firmata nel 2018 e aggiornata nel 2020, che a fronte di mutamento di destinazione d’uso prevedeva di mantenere almeno in parte il ricettivo. A spianare la strada al residenziale su tutto il complesso è stata la modifica alla convezione, come tutti ricordiamo raggiunta dopo un lungo e partecipato dibattito pubblico cui anche il sindaco Mordeglia partecipò, allora seduto in giunta con Renato Zunino. La scelta finale è sempre del Comune, che la deve ponderare sull’idea di come governare lo sviluppo del paese. Non è sufficiente amministrare la città, ma differentemente essa deve essere governata in base a idee certe che sappiano condurla verso la rinascita turistico economica.

La lista civica ‘Un’altra Celle’non ci sta! – conclude il gruppo – i cellesi meritano di più”.