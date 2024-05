Celle, ecco i componenti della lista “Rinascita” a sostengo del candidato sindaco Luigi Bertoldi

Celle Ligure. A Celle è nata la lista “Rinascita”, in appoggio al candidato sindaco Luigi Bertoldi (già primo cittadino e insegnante in pensione), alla quale, per sorteggio, è assegnato sulla scheda elettorale il numero cinque.

“E’ stato scelto il nome ‘Rinascita’, – hanno spiegato dal gruppo, – per evidenziare la necessità di una riscossa della moralità nella vita pubblica, resa più che mai necessaria dai recenti avvenimenti politici”.

Ecco i componenti della lista: Sandra Alluto: commerciante e attiva nell’associazione “Equilibrio a sei zampe” a.p.s.; Chiara Bricchetto: docente e architetto; Luca Calcagno: studente di Ingegneria presso il politecnico di Torino e IPAG di Nizza; Pietro Corona: funzionario di banca in pensione; Luigi Gaetti: medico anatomo-patologo, già vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia e Sottosegretario agli Interni.

E ancora: Martina Gaggero: studentessa dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; Soana Margiocco: disegnatore elettromeccanico e guida escursionistica ambientale; Raffaella Petralìa: ex ispettrice del lavoro, con precedente esperienza quale assessore al comune di Celle; Giorgio Reineri: giornalista; Carla Venturino: assistente sanitaria consultoriale e di medicina scolastica presso ASL 2; Doris Zanatta: insegnante in pensione.

“Alla cittadinanza Cellese, – hanno proseguito da “Rinascita”, – proponiamo un metodo di lavoro diretto alla ripresa del paese, delle sue tradizioni turistiche e della sua antica beltà”.

“Nell’ottica di queste finalità ci opporremo fermamente a ogni iniziativa che possa ulteriormente danneggiare il nostro paese come, in particolare, il progetto del rigassificatore previsto tra Savona e Vado Ligure”, hanno concluso.