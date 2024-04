Calcio, le civette spiccano il volo: il Celle Varazze è in Eccellenza!

Ventimiglia. I tifosi avevano espresso in modo chiaro e conciso il loro desiderio: “Noi vogliamo l’Eccellenza” e i giocatori del Celle Varazze non se lo sono fatto ripetere due volte: punto conquistato contro il Ventimiglia e, complici la salvezza matematica della Lavagnese in Serie D e i 10 punti di distanza dalla Praese, promozione in Eccellenza conquistata.

Promozione diretta senza bisogno di disputare alcun playoff di categoria proprio grazie alla distanza che supera i sette punti rispetto alla Praese inseguitrice.

A Febbraio mister Monteforte aveva commentato così: “Noi dobbiamo cercare di vincere più partite possibili senza guardare le altre, se così sarà possiamo arrivare davvero in alto” e così è stato.

Cammino bellissimo quello dei ragazzi di Monteforte che a soli due anni dalla nascita della società tagliano un primo traguardo importantissimo disputando un campionato da protagonista assieme alla San Francesco Loano.

I biancoblù chiudono il campionato al secondo posto con 19 vittorie in 30 gare disputate, 7 pareggi e 4 sconfitte. Seconda miglior differenza reti del torneo, alle spalle proprio della San Francesco Loano.

Ora la squadra può finalmente festeggiare, consapevole di aver raggiunto un risultato storico per questa società e per i propri tifosi.

Match di oggi fondamentale per il risultato finale ottenuto, 2-2 contro il Ventimiglia grazie alle reti di Piroli e Saracco

Le civette quest’oggi sono scese in campo così:

Debenedetti, Colombo, S. Severi, Tissone, Schirru, Saracco, E. Severi, Carro Gainza, Bonanni, Morando, Piroli.

A disposizione: Ghizzardi, Fossati, Di Molfetta, Balleri, Monte, Cuka, Maggi, Anselmo.

Allenatore: Monteforte