Varazze. Nel fine settimana, o al massimo lunedì, il cavalcavia della Vignetta verrà demolito. In sostituzione del ponte gravemente danneggiato dall’urto di un mezzo pesante ieri sera, sarà installato un cavalcavia prefabbricato, tipo Bailey.

“Il ponte ha subito un danno irreparabile – spiega nella notte il sindaco Pierfederici – non è purtroppo più funzionale al passaggio dei veicoli. La società Autostrade si è attivata in maniera decisa per risolvere questo problema velocemente”.

Poco dopo le ore 4 sulla A10 Genova – Savona, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, intanto è stato riaperto il tratto verso Genova mediante l’attivazione di una corsia deviata sulla carreggiata opposta. Rimane invece chiuso il casello di Celle Ligure in entrata e in uscita. Continuano intanto, le necessarie verifiche tecniche sull’opera danneggiata, da parte dei tecnici di autostrade per l’Italia.

Così in questo fine settimana, al più tardi lunedì mattina “il cavalcavia verrà demolito, la soluzione più rapida, e portato via e, in sostituzione, verrà posizionato un ponte provvisorio prefabbricato, tipo Bailey che consentirà alle persone, circa una sessantina, che abitano aldilà del ponte di potersi muovere con i mezzi e raggiungere il centro” prosegue il sindaco di Varazze.

“E, proprio per aiutarle oggi, insieme a polizia locale, vigili del fuoco e croce rossa, il sindaco cercherà di garantire un presidio di soccorso a queste persone che, isolate per quanto riguarda gli spostamenti, non lo siano per quanto riguarda la sicurezza ed eventuali servizi”. Alle ore 11 l’apertura del Coc, il Centro Operativo Comunale.

Mezzo pesante colpisce cavalcavia in autostrada

Anche Regione Liguria monitora attentamente la situazione che si è determinata a seguito dell’incidente. “La protezione civile è pronta ad intervenire in caso di necessità a supporto dei residenti della frazione rimasta parzialmente isolata – afferma in una nota il governatore ligure Giovanni Toti -. Da monitorare anche la situazione di alcune attività commerciali presenti in zona”.