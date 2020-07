Cluster Savona, a Calice 15 persone in quarantena. Duro il sindaco: “Chi non conosce i numeri deve tacere”

Calice Ligure. Il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi traccia un primo (e non definitivo) bilancio sulla situazione Coronavirus in seguito al cluster savonese rilevato nei giorni scorsi.

“Al momento – spiega il primo cittadino attraverso la pagina Facebook del Comune – a Calice Ligure risultano essere quindici le persone in isolamento preventivo, alcune sono state sottoposte a tampone solo nella giornata di ieri e sono in attesa del risultato. Per nove di loro il risultato è già arrivato ed è negativo”.

“Nella speranza che i risultati dei restanti tamponi confermino questa tendenza invito tutti ad osservare con attenzione le direttive vigenti in merito all’uso di mascherine di protezione, uso degli appositi disinfettanti per mani e distanziamento – prosegue Comi -. Ancora una volta mi preme ricordare a tutti quanto sia importante parlare di questo delicato argomento con grande attenzione e rispetto nei confronti di coloro che in prima persona sono stati o sono ora colpiti a livello familiare o professionale dai disagi conseguenti anche solo da un possibile contagio”.

Conclude duramente Alessandro Comi: “Per farmi capire da chiunque se non sapete nemmeno di cosa stiate parlando o non avete la minima conoscenza del numero dei possibili contagi o delle persone isolate evitate di sparare numeri a vanvera perché non ci sono premi in palio per chi la spara più grossa. In quel caso tacete che è meglio. Pubblicherò un ulteriore aggiornamento probabilmente domani”.