Festa di Settembre a Calice e Fiera di San Bartolomeo del Bosco, ma anche musica e spettacoli: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Anche questo weekend saranno tantissimi gli appuntamenti in programma da non perdere con musica, divertimento spettacoli e buon cibo a farla da protagonisti. Per gli amanti delle sagre da non perdere la Festa di Settembre a Calice Ligure, mentre sulle alture di Savona torna la Fiera di San Bartolomeo del Bosco. Musica protagonista ad Andora con “Tutti nel Jukeboxe”, ma anche a Varazze con i concerti organizzati nell’ambito del Festival “In viaggio con Cilea”, ad Albissola con lo show “Guitar of Legend” e con la chiusura del Festival Internazionale Mandolinistico. Infine feste a Verzi con la sagra dell’Otto e a Garlenda con la Festa Patronale. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana (con l’incognita del maltempo previsto per domenica che potrebbe causare lo spostamento o rinvio delle manifestazioni all’aperto).

FESTA DI SETTEMBRE A CALICE

Dal 6 all’8 settembre a Calice Ligure torna la “Festa di settembre”, organizzata dall’associazione Zueni de Corxi, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione Culturale Calice Ligure Città della Musica, Progetto Sfuso Diffuso e Avis. Protagonista della festa il coniglio disossato impanato e fritto, ma non mancheranno altre specialità gastronomiche come la frittura di acciughe del mar ligure, la panassi pazza (piatto vegano e novità 2024), le tagliatelle, i ravioli freschi al ragù bianco di coniglio, la trippa, la salsiccia, il pesce spada alla pietra, i famosissimi sgabei avisini e molto altro.

Oltre al buon cibo, per tutte le giornate protagonista sarà anche l’animazione musicale con: venerdì 6 “90′ s back live band e dj set Gigi Dag Tribute; sabato 10 Deja Vu Live Show Band; Domenica 8 Rebel Rootz Live Show – serata a cura di Calice Città della Musica.

Inoltre sarà presente un mercatino con prodotti di artigianato locale a cura di Sfuso Diffuso.

La festa inizia alle 19 con l’apertura cucine, il truccabimbi, magia, babydance e la musica. In caso di maltempo sono disponibili posti a sedere al coperto.

Sarà attivo un servizio navetta gratuito da Finalborgo (porta Testa) dalle 19 alle 24.

Leggi qui il programma completo

TORNA LA FIERA DI SAN BARTOLOMEO

L’atteso evento annuale che riunisce, agricoltura, artigianato, enogastronomia, outdoor activities, allevamento, cultura, sostenibilità e divertimento torna sulle alture di Savona, nella valle del Santuario a San Bartolomeo del Bosco, a pochi minuti dal mare. La fiera si articolerà nelle due giornate di Sabato 7 e Domenica 8 settembre e sarà un’occasione speciale per immergersi in un viaggio tra natura, artigianato e prodotti locali nella cornice delle meravigliose colline e dell’habitat che circonda Savona, perché è anche in questo contesto che Savona, città candidata a Capitale della Cultura 2027, affonda le proprie radici storiche e culturali.

Saranno due interi giorni ricchi di iniziative adatte ad ogni età: giochi per bambini e ragazzi, esposizione di animali, intrattenimento, outdoor activities, escursioni a piedi e in MTB, musica, laboratori, show cooking, degustazioni, talk e presentazione di libri, street food e oltre 40 stand delle eccellenze agroalimentari e di artigianato locale.

L’area espositiva sarà dedicata alla mostra di volatili, bovini, ovini, caprini ed equini, offrendo una panoramica della varietà e qualità del bestiame locale

Qui i dettagli sull’evento

AD ANDORA TUTTI NEL JUKEBOXE

abato 7 settembre, in Piazza Santa Maria, ad Andora alle ore 21.30, torna “TUTTI NEL JUKEBOX” estate 2024 (ingresso libero). Dopo il grande successo con Ivana Spagna nel 2023, lo show organizzato dal comune di Andora, presentato da Luca Galtieri e Giacomo Aicardi con la direzione artistica di Marco Dottore e @Franco Fasano vedrà esibirsi ad Andora personaggi simbolo delle estati al lido come Michele, Edoardo Vianello, Dario Baldan Bembo e Sandy Marton.

A completare il cast una cantante interprete di alta qualità come Francesca Alotta, vincitrice del Festival di Sanremo 1992 sezione novità insieme ad Aleandro Baldi con il brano “Non amarmi” che ottenne successo in tutto il mondo. Il tutto con musica, canzoni, immagini e interpretazioni di grandi tormentoni dell’estate, grazie alla partecipazione di deejay (Rudy Mas e Fabietto Deejay), ballerini (Manuel Ferruggia e Romina Novati), giovani cantanti di talento del piccolo schermo o vincitori di concorsi nazionali (Luca Griotto) pronti a fare rivivere le canzoni della magica scatola musicale.

Qui le informazioni sulla manifestazione

IN VIAGGIO CON CILEA: CONCERTI A VARAZZE NEL WEEKEND

Il terzo appuntamento del festival In viaggio con Cilea, giunto alla sua quarta edizione, è un concerto di percussioni. Il 7 settembre alle 21:30 sul palco di Piazza Sant’Ambrogio a Varazze sale il percussionista Edoardo Giachino, professore presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e fondatore del progetto Takt-Time, un ensemble che coinvolge i più promettenti giovani percussionisti italiani.

Qui le informazioni sull’evento

GUITAR OF LEGEND AD ALBISSOLA

Sabato 7 settembre alle ore 21:15, nella splendida location di Piazza della Concordia ad Albissola, vi aspetta un imperdibile appuntamento dedicato a tutti gli amanti della musica e non solo: “Guitar of Legend!” “Rock for Peace”…un emozionante viaggio musico-culturale raccontato e suonato!”. La bellissima location di Piazza della Concordia, un piccolo gioiello del centro storico di Albissola, farà da cornice al concerto dedicato ai grandi nomi della musica, per uno spettacolo musico culturale unico nel suo genere che darà vita a una serata vibrante e movimentata, da ascoltare e apprezzare fino all’ultima nota.

Lo spettacolo presenterà un viaggio musicale suonato e raccontato, in grado di immergere lo spettatore nelle atmosfere e nelle emozioni che solo le grandi canzoni sanno donare, ripercorrendo i brani e i personaggi che hanno infiammano intere generazioni dagli anni 60 ad oggi.

Il gruppo, formato dal chitarrista ligure Matteo Garbarini (che ha ottenuto diversi riconoscimenti anche per la canzone inedita “Living Sky”) alla chitarra e alla voce, Fabio Oliva al basso e Filippo Piluso alla batteria (Groove Monkey), presenterà i brani in chiave chitarristica, scegliendo autori che hanno scritto la storia del genere Rock/Blues mondiale: Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Mark Knopfler, David Gilmour, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde, ma passando anche attraverso le interpretazioni più moderne di band che hanno saputo comporre riff e temi musicali diventati vere icone, come The Beatless, Rolling Stones, U2 (Rattle and Hum), David Bowie.

Qui i dettagli sull’evento

SI CHIUDE IL FESTIVAL INTERNAZIONALE MANDOLINISTICO

La seconda edizione del Festival Internazionale Mandolinistico di Savona si concluderà con un concerto dal titolo emblematico “I Poeti del Mandolino” proposto da 4 virtuosi del proprio strumento con un programma appositamente studiato per il Festival. L’appuntamento è sabato 7 settembre alle ore 21.30, l’ingresso è gratuito. Carlo Aonzo e Carla Senese al mandolino, Salvatore Della Vecchia alla mandola e Riccardo Del Prete alla chitarra proporranno musiche da Giovanni Battista Pergolesi a Raffaele Calace, da Eduardo Mezzacapo a Claudio Mandonico.

Un progetto di valorizzazione delle potenzialità dello strumento Italiano per antonomasia, internazionale per vocazione, attraverso il grande repertorio colto nazionale, interpretato da un quartetto d’eccezione di soli strumenti a pizzico come nella migliore tradizione del nostro paese.

Aprono il percorso musicale le note del barocco, attraversano la musica post romantica e verista di Calace e dei suoi contemporanei con il loro potente, persuasivo e passionale repertorio, arrivano fino alle moderne sonorità dei geni dei nostri giorni. Un concerto di grande pregio culturale, adatto ad ogni livello di ascolto grazie all’importanza del repertorio e alle sonorità raffinate ma popolari espresse da una formazione oggi raramente rappresentata nelle sale da concerto.

Qui i dettagli sull’evento

SAGRA DELL’OTTO A VERZI

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre nella frazione di Verzi a Loano si svolgerà l’attesissima “Sagra dell’Otto” promossa dall’associazione di volontariato Verzi Group con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La sagra, organizzata in occasione della festa patronale dedicata alla Natività di Maria Vergine, si svolgerà nel giardino delle ex scuole elementari. Gli stand gastronomici apriranno alle 19. Il menù offrirà un’ampia scelta di specialità gastronomiche liguri.

Come di consueto, in occasione dei festeggiamenti per la Natività di Maria Vergine, domenica 8 settembre si svolgerà la tradizionale processione religiosa.

Dopo la messa, in programma dalle 17, la statua della Madonna dell’Otto ed il piccolo Crocifisso partiranno dal sagrato della parrocchia, percorreranno le strade che collegano tra loro le varie borgate della frazione e infine raggiungeranno la piazza che ospita il monumento ai caduti.

Qui il programma completo

FESTA PATRONALE A GARLENDA

Il conto alla rovescia che in tanti stavano aspettando è ormai ufficialmente cominciato: manca meno di una settimana all’inizio della Festa Patronale di Garlenda, dedicata alla Natività di Maria Santissima. Nell’edizione di quest’anno, il calendario di eventi si rinnova rispetto al passato per integrare le numerose celebrazioni religiose in programma che, organizzate da Parrocchia e Confraternita, rappresentano una parte fondamentale della storia del paese. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre il borgo ligure, con grande spirito di festa, si animerà infatti con una serie speciale di iniziative e la suggestiva Piazza Borgata Ponte – di fronte al Comune – rappresenterà il centro nevralgico delle manifestazioni.

Prodotti tipici del territorio, street food, incontri culturali, momenti di scoperta del territorio e musica, tra band e dj set: Garlenda e le sue attività commerciali sono pronte ad accogliere con entusiasmo tutti coloro che vorranno godere di un weekend all’insegna della condivisione.

Qui tutti i dettagli sulla manifestazione

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

SABATO 7 SETTEMBRE alle ore 15.00 appuntamento con VITA IN FATTORIA e alle ore 16.00 torna anche il BATTESIMO DELLA SELLA.

E in serata, per gli associati, la speciale serata #barbequeparty.

DOMENICA 8 SETTEMBRE alle ore 11.00 GIOCHI D’ACQUA CON I CAVALLI, mentre nel pomeriggio, alle ore 15.00, GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI.

Alle ore 16.00 GIRETTO NEL PARCO CON I CAVALLI.

Il nostro staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.