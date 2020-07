Cluster Covid Savona, chiude anche il Rifugio Pratorotondo del Beigua

Monte Beigua. Un altro locale chiude “per precauzione” a causa del cluster di Coronavirus a Savona. Dopo il Best Sushi (a cui è legato il cluster) e il pub Fronte del Porto (a causa della positività di una barista), ora il fenomeno valica i confini del capoluogo: a serrare temporaneamente i battenti è infatti il Rifugio Pratorotondo, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Beigua.

“Purtroppo, di nostra iniziativa, con enorme sacrificio, dobbiamo preventivamente tenere chiuso da oggi per qualche giorno – annunciano i gestori, Michela e Gabriele – perché ci ha appena telefonato una persona dicendoci di aver effettuato il tampone, risultando positivo, dopo aver mangiato al ristorante di Savona in cui è iniziato il focolaio, e nel frattempo è venuta a pranzo da noi”.

Il rischio dovrebbe essere minimo, perchè la persona in questione “non ha avuto contatti con altri clienti in quanto sono stati gli unici ad aver chiesto di pranzare nel locale interno, senza altre persone presenti”.

In ogni caso i proprietari hanno preferito per precauzione far scattare tutte le procedure necessarie: “Ovviamente lo abbiamo comunicato subito all’Asl e faremo tutti gli accertamenti del caso – concludono – per potervi riaccogliere presto con la stessa attenzione e sensibilità che abbiamo sempre avuto e che speriamo abbiate notato in questi mesi difficili per tutti. Grazie per la comprensione”.

I positivi correlati al cluster savonese sono al momento 66 (dati aggiornati a ieri sera). In totale sono 55 i clienti del Best Sushi o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’ASL2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Eseguiti circa 1700 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1291. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì 22 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1580; cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.